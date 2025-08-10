El peronismo sale a la cancha y define candidatos a concejales con internas en cinco municipios

emir felix.jpg Emir Félix y Matías Stevanato, dos que participaron fuertemente de la mesa chica que definió la unidad del peronismo para las elecciones de octubre.

Donde más se reflejan esos conflictos es en Guaymallén y en Las Heras.

Internas del peronismo en cinco departamentos

Después de mucho andar, el Partido Justicialista logró a nivel provincial una lista de unidad que incluye al kirchnerismo de Anabel Fernández Sagasti.

Bajo el nombre de Frente Fuerza Justicialista Mendoza, el peronismo competirá en octubre con candidatos a diputados nacionales y a diputados y senadores provinciales que salieron del consenso de una mesa chica de la que participaron Félix, Anabel, Carlos Ciurca, Lucas Ilardo y Matías Stevanato. Los sindicatos algo pudieron meter la cuchara.

Pero el acuerdo, que costó largas semanas, no llegó a resolver las internas en cinco departamentos. De ahí que, siguiendo lo que definió el congreso partidario, las candidaturas municipales en ellos se dirimen mediante una elección, este domingo.

Para algunos, esta interna es una muestra de que la unidad en el peronismo no es más que una ficción. Para otros, es una oportunidad de movilizar a la militancia, de empezar a mover el avispero, de sacudir al PJ y que esas caminatas que se dieron para la elección de hoy, sirvan de base para la de octubre.

anabel fernandez sagasti peronismo kirchnerismo.jpg Anabel Fernández Sagasti en campaña. El kirchnerismo puso candidatos propios en algunos departamentos que este domingo van a internas.

Y un poco todos tienen razón. De hecho, hasta el propio Félix reconoció que el acuerdo electoral al que llegó el sector tradicional del PJ con La Cámpora sólo postergó las diferencias en pos de priorizar la batalla contra el modelo de provincia y de país que proponen Alfredo Cornejo y Javier Milei. Una vez que pase octubre, se verá.

El peronismo sale a la cancha

En Las Heras el enfrentamiento será entre dos y se votará en siete escuelas: Mariano Necochea, Sargento Cabral, India Magdalena, Cruzada Libertadora, Bernardo O’Higgins, Provincia de San Juan y Nuestra Señora de las Nieves.

Hay una lista “oficial”, en la que tiene mucha presencia el ciurquismo, y la llamada “Territorial”, en la que la CTA de Gustavo Correa, el Movimiento Evita y peronistas enfrentados con Ciurca toman protagonismo.

Los candidatos

Encuentro Peronista (oficial)

Ceverino, Raúl Adrián

Di Marco, Gisel Noemí

Alaniz, Esteban Benjamín

Jelvez, Yamila Alejandra

Sánchez, Ivanna Vanesa

Santos, José Francisco

raul ceverino elecciones las heras peronismo Raúl Ceverino encabeza la lista de concejales oficial del peronismo en Las Heras.

Territoriales por Las Heras

Rodríguez, Martín Daniel

Barrozo, Valeria Alejandra

Gómez, Martín Alberto

Magallanes, María Paula

Reichenbach, Graciela Liliana

Ávila, Daniel Osvaldo

martin rodriguez eleccion interna peronismo barrios de pie Martín Rodríguez, de Barrios de Pie, encabeza la lista opositora en Las Heras.

En la Ciudad de Mendoza, la historia también es entre dos pero aquí entra a jugar La Cámpora. La lista oficialista es la que lleva los candidatos de Anabel Fernández Sagasti y la opositora es la de la Correa.

Se vota en cinco escuelas, habilitadas por la DGE para la elección: Instituto Nadino, Arístides Villanueva, Ricardo Rojas, República de Chile y Carlos Berdasco.

Los candidatos

Encuentro Peronista (oficial)

Caleau, Gustavo Ernesto

Blas, María Gabriela

Hormilla, Johana

Almenara, Carlos Alberto

Alfaro, Lorena Paula

Reyes, Juan

Territoriales por Capital

Miranda, Maximiliano Xavier

Suárez, Juana Marta

Becerra, Damaris Naida

Ceballos, Héctor Hugo

Santander, Mariana Emérita

Medina, Ignacio Miguel

En el Este tampoco se logró la unidad completa. En San Martín y Junín, se abrieron líneas internas que competirán con el oficialismo. La batalla por la lista de concejales en San Martín es con Soñemos San Martín, que encabeza Daniel Vilchez, quien ya fue candidato a intendente y es conocido por sus dotes artísticos.

Se vota en las escuelas María Butera, Marcos Sastre, Patria, 2 de Abril, José Norberto Barraza, Coronel Barcala, Armando Figueroa y José Hernández.

El candidato “oficial” que encabeza la lista de concejales es Alejandro Ravazzani, quien actualmente es concejal por el peronismo.

Los candidatos

Encuentro Peronista (oficial)

Ravazzani, Alejandro Lorenzo

Soto, Laura Beatriz

Molina, Emiliano

Peralta, Evelín Beatriz

Sánchez, Tomás Edgardo

Sánchez, Yamila Nahir

Soñemos San Martín

Vilchez, Jesús Daniel

Bravo, Noelia Anabel

Briones, María Alejandra

Areas, Roberto José

Gaibazzi, Mario David

Gil, Rosario del Valle

Y en Junín, a la lista del oficialista Emiliano Vargas se le enfrentar la de la precandidata de Territoriales por Junín, el espacio de la CTA, Lourdes Sosa.

Se vota en las escuelas Docentes Jubilados del Este, Gervasio Posadas, Alas Argentinas y Manuel Blanco Encalada.

Los candidatos

Encuentro Peronista (oficial)

Vargas, Emiliano Jesús

Coria, Milagros Alejandra

Vera, Gastón Ariel

Ponce, Paola Natalia

Díaz, Ana María

vargas concejales junin peronismo Candidatos de Encuentro Peronista en Junín.

Territoriales por Junín

Sosa, María Lourdes

Gómez, Hugo Alejandro

Núñez, Silvina Paola

Aguiler, Javier Santos

Azor, María Lourdes

La interna en Guaymallén, una de las más fuertes

Muchos ojos estarán puestos en Guaymallén, donde el peronismo intenta recuperarse hace varios años, tras quedar golpeado por la corrupción de su último representante, el condenado Luis Lobos.

En ese municipio, la fragmentación es marcada y ni Emir Félix ni Anabel Fernández Sagasti juegan fuerte con precandidatos de su riñón.

Anabel Fernández Sagasti y Emir Félix.JPG Anabel Fernández Sagasti y Emir Félix.

La pelea interna en Guaymallén llega hasta lo personal y eso dificultó la unidad. Tanto que no competirán dos listas sino tres, encabezadas por pesos pesados como Manuel Serrano, hoy en el ciurquismo; José Pozzoli, actual concejal y exfuncionario kirchnerista, y Rafa Moyano, ex candidato a intendente, que llega de la mano de la CTA de Correa.

“Queremos dejar atrás a Lobos y Abraham”, le decía Pozzoli a Diario UNO en la previa. El peronismo en Guaymallén intenta refundarse después de estar quebrado en miles de pedazos y muchos son los que quieren ser los líderes de esta nueva etapa.

Las escuelas habilitadas son Monseñor Verdaguer, Ángel Peñaloza, Almafuerte, Manuel Videla, Bautista Grosso y Los Corralitos.

Los candidatos

Encuentro Peronista (oficial)

Moreno Serrano, Manuel

Salcedo, Adriana

Chávez, Ariel

Navarro, María Belén

Orellano, Viviana

Bugueño, Marcelo

Territoriales por Guaymallén

Moyano, Rafael

Mantello, Natali Ayelén

Soloa, Pablo

García Serrano, Camila

Scatragli, Osvaldo

Quiroga, Verónica

Guaymallén Futuro

Pozzoli, José

Giordanino, Ana María

Lucero, Sergio Claudio

Menéndez, Patricia Mónica

Abbate, Vicente Óscar

Barrios, Angélica Paola

La Junta Electoral del peronismo estará en la sede del Partido Justicialista, en la Ciudad de Mendoza.