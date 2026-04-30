Estas son las tendencias de El diablo viste a la moda que se imponen este 2026

Anne Hathaway Andy Sachs es la protagonista de El diablo viste a la moda.

Los cinturones anchos tipo faja también fueron protagonistas en El diablo viste a la moda, y hoy son un complemento esencial para armar looks. Ya sea en versiones trenzadas, con tachas, o detalles metálicos, este elemento no solo define la silueta, sino que aporta frescura. Se puede llevar con faldas, pantalones, vestidos y catsuits.

Las chaquetas con diseños brillantes, adornados con medallones dorados o botones protagonistas también fueron piezas clave en la película del 2006. En esta línea, los abrigos largos, ya sea de paño o peludos, reaparecen como íconos chic.

La vimos a Andy luciendo un abrigo color blanco marfil con corte por debajo de las rodillas, cuello mao y un lazo en la cintura. También, vimos a Miranda Priestly (Meryl Streep) con un abrigo de piel de zorro borravino profundo con detalles rojizos. Estas prendas de volumen extremo, suelen ser de pieles sintéticas.

Abrigos Meryl Streep interpreta a Miranda Priestly, mientras que Anne Hathaway hace de Andy Sachs.

Todas estas prendas y accesorios que se usaban en 2006, han resurgido entre las tendencias del momento, marcando un giro claro hacia el maximalismo. Aquí, cada detalle cuenta, y se usa la fórmula de más es más. Con el estreno de El diablo viste a la moda 2, la expectativa no pasa únicamente por la historia, sino también por el impacto que pueda tener en el universo de la moda.