Cuando El diablo viste a la moda se estrenó en 2006 trajo consigo múltiples tendencias de moda, que parecen haber resurgido en la actualidad. Se trata de una ola de tendencias que dejan atrás el minimalismo, esa manera de vestir que apuesta por la simplicidad.
Estas son las tendencias de El diablo viste a la moda que se imponen este 2026
Desde accesorios maximalistas, cinturones llamativos y abrigos en diferentes texturas, exploramos las tendencias
Una de las tendencias marcadas de la primera película son los collares, que se convierten en protagonistas absolutos. Lejos de ser piezas simples, predominan elementos grandes, llamativos y con una fuerte impronta kitsch. Piedras de colores, perlas de gran tamaño, colgantes, y combinaciones inesperadas.
Andy (Anne Hathaway) lució un collar Chanel de la colección Crucero 2006 que se presenta como una oda a París, con torres Eiffel y colgantes. Este tipo de accesorios se ha popularizado en la actualidad.
Los cinturones anchos tipo faja también fueron protagonistas en El diablo viste a la moda, y hoy son un complemento esencial para armar looks. Ya sea en versiones trenzadas, con tachas, o detalles metálicos, este elemento no solo define la silueta, sino que aporta frescura. Se puede llevar con faldas, pantalones, vestidos y catsuits.
Las chaquetas con diseños brillantes, adornados con medallones dorados o botones protagonistas también fueron piezas clave en la película del 2006. En esta línea, los abrigos largos, ya sea de paño o peludos, reaparecen como íconos chic.
La vimos a Andy luciendo un abrigo color blanco marfil con corte por debajo de las rodillas, cuello mao y un lazo en la cintura. También, vimos a Miranda Priestly (Meryl Streep) con un abrigo de piel de zorro borravino profundo con detalles rojizos. Estas prendas de volumen extremo, suelen ser de pieles sintéticas.
Todas estas prendas y accesorios que se usaban en 2006, han resurgido entre las tendencias del momento, marcando un giro claro hacia el maximalismo. Aquí, cada detalle cuenta, y se usa la fórmula de más es más. Con el estreno de El diablo viste a la moda 2, la expectativa no pasa únicamente por la historia, sino también por el impacto que pueda tener en el universo de la moda.