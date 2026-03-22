Muchas veces deslizamos la pantalla y vemos videos que muestran rutinas de maquillaje con tantos productos que parece imposible de replicar en la vida diaria. Sin embargo, existen alternativas mucho más simples, que no requieren aplicar tantas capas para lograr un buen resultado.
La tendencia que arrasa este otoño: usar solo dos productos para el maquillaje
Seguramente te estás preguntando, ¿cómo logro un maquillaje completo con tan solo dos productos? A continuación, la respuesta
A continuación, exploramos una rutina minimalista que es tendencia este otoño. Esta propuesta apuesta por resaltar la piel natural en lugar de cubrirla en exceso. Aunque parezca difícil, con solo dos productos se puede lograr un look fresco, prolijo y mucho más rápido de hacer en el día a día.
Además, simplificar la rutina no solo ahorra tiempo, sino que también es mejor para la piel. Menos productos significa menos acumulación, menor riesgo de irritaciones y una apariencia más liviana y natural. Al final, se trata de elegir calidad sobre cantidad y aprender qué funciona mejor cada rostro, en lugar de seguir rutinas interminables.
Una tendencia de los 90
Según Vogue, en 1996 sucedió una mítica producción de fotos en donde el famoso maquillador François Nars, maquilló a la modelo Carolyn Murphy con tan solo una barra de labios. El profesional tenía tres horas para hacer su trabajo, pero acabó mucho más de lo previsto, en unos minutos. Creó un look monocromático aplicando labial en mejillas, labios y ojos.
En el Fashion Week Madrid 2026, que se celebra del 17 al 22 de marzo de 2026 y se exponen colecciones otoño-invierno, este truco volvió a aparecer en pasarela, confirmando que el maquillaje simple y versátil sigue marcando el rumbo.
Rutina de maquillaje con solo dos productos
Según explicó José Belmonte maquillador de NARS a Vogue, en esta ocasión se aplicó un bálsamo labial (en versión translúcido o con color) mezclado con la mítica barra multiusos de la firma para maquillar el rostro de muchas modelos. Si bien, hicieron otros maquillajes más complejos, cuando querían conseguir un look fresco e hidratado, recurrieron al uso de esos dos productos.
El truco consiste en mezclar un bálsamo labial hidratante con un producto cremoso con color (puede ser un rubor o broncer en crema). Primero se trabajan juntos en la mano para que se integren bien y queden más livianos, y luego se aplican en labios, mejillas y párpados. De esta manera, con solo dos productos básicos que puedes encontrar en cualquier marca, se logra un maquillaje luminoso, natural y fácil de hacer, ideal para todos los días.
Otra opción es mezclar el bálsamo labial con un iluminador en polvo, y aplicar en mejillas, labios y ojos. De esta forma, te puedes maquillar en unos pocos minutos, y no necesitas un neceser repleto de productos.