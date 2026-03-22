La tendencia que arrasa este otoño: usar solo dos productos para el maquillaje

maquillaje simple No hace falta hacer una rutina de maquillaje de tantos pasos. Imagen: NARS. Composición Diario Uno.

Una tendencia de los 90

Según Vogue, en 1996 sucedió una mítica producción de fotos en donde el famoso maquillador François Nars, maquilló a la modelo Carolyn Murphy con tan solo una barra de labios. El profesional tenía tres horas para hacer su trabajo, pero acabó mucho más de lo previsto, en unos minutos. Creó un look monocromático aplicando labial en mejillas, labios y ojos.

En el Fashion Week Madrid 2026, que se celebra del 17 al 22 de marzo de 2026 y se exponen colecciones otoño-invierno, este truco volvió a aparecer en pasarela, confirmando que el maquillaje simple y versátil sigue marcando el rumbo.

Rutina de maquillaje con solo dos productos

Según explicó José Belmonte maquillador de NARS a Vogue, en esta ocasión se aplicó un bálsamo labial (en versión translúcido o con color) mezclado con la mítica barra multiusos de la firma para maquillar el rostro de muchas modelos. Si bien, hicieron otros maquillajes más complejos, cuando querían conseguir un look fresco e hidratado, recurrieron al uso de esos dos productos.

maquillaje rosa Con un bálsamo labial y un producto cremoso de color puedes replicar este maquillaje. Imagen: NARS. Composición Diario Uno.

El truco consiste en mezclar un bálsamo labial hidratante con un producto cremoso con color (puede ser un rubor o broncer en crema). Primero se trabajan juntos en la mano para que se integren bien y queden más livianos, y luego se aplican en labios, mejillas y párpados. De esta manera, con solo dos productos básicos que puedes encontrar en cualquier marca, se logra un maquillaje luminoso, natural y fácil de hacer, ideal para todos los días.

Otra opción es mezclar el bálsamo labial con un iluminador en polvo, y aplicar en mejillas, labios y ojos. De esta forma, te puedes maquillar en unos pocos minutos, y no necesitas un neceser repleto de productos.