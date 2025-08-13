En bikini colaless coquette, Emilia Attias paralizó las playas de Italia

emilia attias bikini italiaa

Como no podía ser de otra manera, las microbikini offwhite infaltables de las playas europeas no quedaron afuera de sus elecciones aunque las llevó al máximo nivel. Emilia Attias eligió un modelo de bombacha coquette y causó furor.

Emilia Attias a los besos en Miami

Emilia Attias fue tendencia luego de que se viralizara un video e imagenes de la top encendiendo la noche de Miami.

Junto al Pollo Álvarez, Emilia Attías fue elegida para cubrir el Mundial de Clubes al igual que figuras como Nati Jota, Gastón Edul, entre otros.

Aprovechando su noche libre, Emilia Attías salió de fiesta y las fotos estallaron las redes. De lo más sexy Emilia no solo se robó las mriadas con su look sino que se mostró más enamorada que nunca.

emilia attias besos miami.avif

Separada del Turco Naim, Emilia Attias confirmó su relación con el empresario Guillermo Freire. "Estuvo a los besos con su novio", dijo Pochi de Gossipeame sobre la información que recibió desde Miami.

Emilia Attías marca tendencia

Emilia Attias volvió a revalidar su título oficial de influencer fashionista cerrando un año lleno de looks imposibles de pasar desapercibidos.

Emilia Attías es una de las figuras más solicitadas por las marcas siendo protagonista de campañas publicitarias y estrella de los eventos más exclusivos.

Ya sea posando en ropa interior como luciendo modelos de alta costura y hasta con sus conjuntos sporty, Emilia Attías ha triunfado en todas sus facetas.

En esta oportunidad, Emilia reventó todos los límites de la sensualidad luciendo la tendencia hilo dental a la vista al máximo con unos pantalones imposibles de pasar desapercibido.

emilia attias hilo dental cuero xs.jfif

Atenta a los must have de la temporada, Emilia Attías siguió los pasos de Tini Stoessel, con sus pantalones de cuero con recortes extremos simulando el efecto de hilo dental XS.

Volviendo a elegir un look de inspiración racer, Emilia Attias combinó sus pantlones más explosivos con chaqueta de cuero ultra ceñida y gafas negras.