A pesar de tener una infancia modesta, desde chica Mónica sintió que el mundo rural no era lo que soñaba para su vida. Así que, inspirada por las imágenes de modelos que veía en las publicidades de la ciudad, supo que quería ser parte de ese mundo glamoroso.

Se trata de un cuento de hadas que se parece más a las historias de las divas italianas de la inmediata posguerra que a la espléndida realidad que convierte hoy a Bellucci en una estrella internacional.

belucci (1) Diosa total. Así luce la actriz y modelo Mónica Bellucci a los 60 años.

Es allí donde creció la hija de Pasquale y Brunella, él empleado y ella ama de casa.

Los años 80 apenas comenzaban, aún no había reality shows y su elección ya estaba tomada, un camino que la acerca a íconos como Silvana Mangano, Sofia Loren y Marisa Allasio.

Entre mil dudas y otros tantos sueños, Mónica Bellucci llegó a Milán en 1988, contratada por una agencia de moda que le abriría las puertas de las pasarelas más prestigiosas.

A comienzos de los años 90 decidió enfocarse en la actuación, debutando en televisión en 1991 y logrando notoriedad un año después con su participación en Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola.

A partir de allí construyó una filmografía variada que incluye dramas como Malèna (2000), el polémico Irreversible (2002) y superproducciones como Matrix Reloaded y Matrix Revolutions.

belucci1 (1) Belleza. Así luce Mónica Bellucci a los 60 años.

En 2015 marcó un hito al convertirse en la “Bond girl” de mayor edad en la historia de la saga, interpretando a Lucia Sciarra en Spectre.

Su trabajo ha sido reconocido con premios como el David di Donatello, el Globo d’oro y el Nastro d’Argento. Además de su carrera cinematográfica, ha sido embajadora de marcas como Cartier y Dior, y ha trabajado en teatro, destacando su interpretación en Letters and Memoirs, sobre la vida de Maria Callas.

En televisión, participó en series como Mozart in the Jungle. En 2024 sumó un nuevo logro con su papel en Beetlejuice Beetlejuice, además de recibir un Nastro d’Argento por un documental.