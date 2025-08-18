Carolina Jacky volvió a la política y aspira a ser la primera transexual en entrar al Congreso

carolina jacky La abogada Carolina Jacky, de 72 años, encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de Protectora.

Hoy, de la mano del partido de José Luis Ramón, podría transformarse en la primera persona transexual en entrar al Congreso.

Una entrevista y un llamado, la génesis de la candidatura de Carolina Jacky

La periodista del Grupo América Carina Scandura fue la primera que la escuchó “lanzarse”. Allá por enero de este año, la abogada Carolina Jacky dijo públicamente en una entrevista que estaba dispuesta a dar pelea por los derechos y garantías constitucionales, ahora desde adentro.

José Luis Ramón escuchó la nota y la llamó inmediatamente.

El discurso antiwoke de Javier Milei en el foro Davos estaba fresco y Carolina Jacky estaba indignada. “En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil”, decía el presidente.

Era momento de volver a meterse en el barro. Ramón le ofreció ser candidata y guardaron el secreto, pero tuvo dudas hasta último momento: “Si encabezaba, todos deberían alinearse y no sabía si me aceptarían”, explicó a Diario UNO.

Este domingo, finalmente fue confirmada como cabeza de lista para las elecciones nacionales. La secundará Sebastián Zelada.

En la Boleta Única de Papel de las elecciones provinciales, Protectora tendrá a otros dos conocidos: el propio Ramón, como candidato a diputado por el primer distrito y a Daniel Orozco, como candidato a senador por la misma jurisdicción.

Orozco y José Luis Ramón.jpg José Luis Ramón y Daniel Orozco encabezan la boleta de Protectora en las elecciones provinciales. Carolina Jacky lo hará en las nacionales. Foto: X José Luis Ramón

¿Cómo se lleva con esta última candidatura siendo que el ex intendente de Las Heras está siendo investigado por corrupción? "Si defiendo la Constitución, también debo respetarla", expresó la abogada, haciendo foco en que el artículo 18 consagra el principio de inocencia.

Milei y Cornejo, motores para la vuelta a la política de Carolina Jacky

“Yo no estoy en contra de nadie, sino que estoy a favor de la defensa de la Constitución y los tratados internacionales que de ella se desprenden”. De esa manera, Carolina Jacky se presenta como candidata a diputada nacional.

Aquel discurso de Javier Milei en Davos, la intención del gobierno nacional de derogar el femicidio como delito y el ataque a la autarquía universitaria la motivaron para volver a la política.

Más aquí, en Mendoza, se refiere al gobernador Alfredo Cornejo como un “señor feudal que maneja la Legislatura y la Justicia”. Lo respeta porque ocupa ese lugar al ser elegido por el pueblo, pero le exige que “cumpla la Constitución y sea fiel a los principios del liberalismo de Alberdi…"

Mucho más ahora que Cambia Mendoza comparte boleta con La Libertad Avanza.

javier milei hebe casado alfredo cornejo.jpg La Libertad Avanza de Javier Milei y Cambia Mendoza de Alfredo Cornejo compartirán boletas en las elecciones de octubre.

“Mi padre, liberal, era secretario del centro de estudiantes cuando luchó por la autarquía de las universidades públicas. Pasó 10 días preso por defenderla. Yo no puedo ser menos”, reflexionó la doctora Jacky.

Sabe que el Congreso es una “picadora de carne” y que Buenos Aires “desgasta” porque estuvo allí cumpliendo funciones para el Ejecutivo durante el gobierno de Carlos Menem. Y sabe, también, que conseguir una banca sería una tarea titánica para Protectora, pero dará pelea.

Su historia en la política como Jorge Jacky

Mucho antes de su transición, Jacky fue parte activa de la política mendocina y nacional. A los 21 años, siendo Jorge, fue candidato a concejal en último término por Nueva Fuerza, partido político fundado por Álvaro Alsogaray que luego se transformaría en la Ucede.

Ya en 1987, en el regreso de la democracia, volvió a ser candidato pero esta vez, nada más y nada menos que a gobernador de Mendoza. Debatía, por entonces, con políticos de la talla de José Octavio Bordón, Raúl Baglini y Alberto González.

Le fue mal. La Ucede no llegó ni al 0,5% de los votos; pero un par de años más tarde el teléfono sonaría de nuevo desde Buenos Aires. Ya con Carlos Menem al poder, la propuesta –rara- fue para que Jorge Jacky se hiciera cargo de la Administración General de Puertos.

El objetivo era encarar la privatización, marcar ideológicamente el rumbo y arreglar con los gremios. En medio de ese proceso, y después de conseguir algunos logros, en medio de la privatización de Puerto Madero, renunció. “Me decepcioné de la política y me dediqué casi con exclusividad al ejercicio libre de la profesión”, recordó sobre sus años '90.

El objetivo de Carolina Jacky ahora es “ser la voz de mis clientes en el Congreso”. Si lo logra, será la primera mujer transexual de la historia en ser diputada nacional.