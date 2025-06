Griselda Petri pegó el faltazo al Congreso de Mujeres de la UCR: "Atrasa y embarra la cancha"

Tuit de Griselda Petri contra el Congreso de Mujeres.JPG

"El documento plantea que el Gobierno ha retrocedido en políticas de Género al eliminar áreas específicas, y lo que quedó demostrado es que con la eliminación del Ministerio de Género se ahorró $848.000 millones y en contra de lo que se marca los delitos contra las mujeres no aumentaron, los homicidios bajaron un 14% y las violaciones un 12%, eso muestra que eran estructuras inútiles", resaltó Griselda Petri.

Pero además de estar en contra del documento que se emitió en aquel encuentro de mujeres de la UCR, Petri también señaló que el mismo congreso estuvo influenciado por la mirada opositora del presidente del partido, el senador nacional Martín Losteau.

"Es claro que la conducción nacional de la UCR está muy alejada de las políticas del Gobierno Nacional, pero hay sectores del partido que están acompañando la gestión nacional y Mendoza ha dado varias muestras de eso", se diferenció.

Si bien evitó dar definiciones de las condiciones que a su entender debería tener una posible alianza entre la UCR mendocina y La Libertad Avanza, la hermana de Luis Petri -quien suena como candidato a Diputado Nacional- se encargó de resaltar que su hermano "siempre va a estar del lado en que esté el presidente Javier Milei".

Las mujeres radicales fueron al congreso pero se desmarcaron del documento

Al cuestionado Congreso de Mujeres que se concretó durante todo el fin de semana en La Pampa, acudieron unas 140 mujeres de la UCR mendocina. Entre ellas la diputada provincial Evelin Pérez y la presidenta de la Juventud radical Florencia Lima.

Después de que se conociera el documento que emitió ese congreso, ambas referentes usaron las redes de la Secretaría de la Mujer de la UCR para mostrar su descontento y marcar que el contenido de ese escrito no reflejó lo que se discutió en los distintos talleres en los que se trabajó.

"FEDERALISMO SIN MENDOZA, NO ES FEDERALISMO Desde Mendoza nos organizamos para garantizar la participación de mujeres de todos los departamentos. Gracias a ese esfuerzo, fuimos más de 140 mujeres radicales mendocinas en La Pampa: el contingente más grande del 12° Encuentro Nacional de Mujeres Radicales. Estuvimos presentes. Participamos en los talleres. Aportamos desde la militancia, la experiencia y el territorio. Pero el documento final no refleja lo vivido ni lo trabajado. No se nos consultó. No se nos escuchó. Y no nos representa. Muy pronto se convocará a todas las mujeres radicales de Mendoza para compartir los documentos trabajados y construir juntas los ejes de acción para nuestra provincia. Porque el radicalismo debe ser feminista, federal, sororo y representativo "

"El documento final no refleja lo vivido ni lo trabajado. No se nos consultó. No se nos escuchó. Y no nos representa", postearon.

Lo hicieron junto a un video en el que Evelin Pérez resalta que pese a que la delegación mendocina fue la más numerosa y participó de todos los talleres, "su voz no fue escuchada en el Congreso ni representada en el documento".

En tanto que Florencia Lima insistió con que ese documento final "incluye posicionamientos nacionales que nunca se debatieron y no nos representan".