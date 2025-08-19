Qué película romántica eres según tu fecha de nacimiento

love actually Love Actually, una gran película con muchas historias románticas

Qué película de amor eres según tu mes de nacimiento

Enero: los nacidos en enero son fatalistas por costumbre y, en ese sentido, una película que los identifica es Romeo y Julieta. O sea, un amor adolescente que termina en tragedia como si la vida no continuara.

Febrero: Love Actually es la película romántica para aquellos que nacieron en el mes del amor. Diversas historias de romance, engaños y mucho más hallan su coincidencia con las historias de vida de aquellos que llegaron al mundo en el segundo mes del año.

Marzo: Más allá de los sueños, con Robin Williams, es la perfecta para aquellos nacidos en marzo que se caracterizan por tener una imaginación tan próspera como aquellos que decidieron mostrar que el amor es capaz de todo, incluso de ir al limbo para rescatar a esa persona con la que se quiere estar al lado en cualquier momento de la vida... o de la historia.

Abril: los nacidos en abril son románticos, les encantan las películas de amor, pero para ellos un buen final tiene que terminar con algo malo y en ese sentido, Titanic es el mejor de los exponentes. O sea, Jack se muere y el amor dura por toda la eternidad.

pelicula titanic Titanic, la película romántica por excelencia

Mayo: Una película romántica del pasado es perfecta para los nacidos en mayo. 10 cosas que odio de ti, con Julia Stiles y Heath Ledger define a aquellos que siempre recuerdan su época de adolescentes, tanto en el amor como en las aventuras.

Junio: Un lugar llamado Nothing Hill es la película perfecta del cine romántico para aquellos que nacieron en junio. Emoción, risas y mucho más para sentirse identificados con esta cinta con Julia Robert y Hugh Grant.

Julio: las personas nacidas en julio son amantes de las películas clásicas y tienen varias películas con las que se identifican debido a su romanticismo, entre ellas se puede encontrar Casablanca. Un amor en blanco y negro es casi el sueño cumplido para aquellos que vieron la luz en julio.

Agosto: Si hay una película que define a los nacidos en agosto es Definitivamente Quizás. Un padre contándole a su hija cómo conoció a su madre y narrándole la historia de tres amores del pasado, es perfecta para aquellos que siempre se preguntan: "¿Qué hubiese pasado si...?"

Septiembre: La vida es una tragedia y los nacidos en septiembre lo entienden de esta manera. Por eso mismo, la película Siempre el mismo día les queda como anillo al dedo. Dos personas que están enamoradas, pero que no se dicen nada por años. Cuando finalmente lo hacen, son felices hasta que una tragedia los separa.

siempre el mismo dia Siempre el mismo día, la película romántica de muchas personas

Octubre: Una de las películas románticas más recordadas de la historia es Mujer Bonita. Jamás se olvida esta historia de cómo dos personas se enamoran perdidamente cuando no esperaban algo así. Favoritas para los nacidos en octubre e igual de inolvidable que las historias románticas que estos tienen o que han sabido protagonizar.

Noviembre: Si naciste en noviembre eres una de las tantas personas que ven 50 Sombras de Grey una y otra vez y no hay dudas respecto a ellos. El amor, el romance y la sensualidad es algo con lo que se pueden identificar inmediatamente.

Diciembre: En diciembre todo es fiesta y si hay fiesta, hay baile y uno de los mayores exponentes de ello es La La Land. Esta película de Emma Stone y Ryan Gosling define perfectamente a los nacidos en noviembre por su historia, su energía y por las ilusiones de cada uno.