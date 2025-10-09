Inicio Espectáculos Soda Stereo
Soda Stereo: ¿quién ocupará el lugar de Gustavo Cerati en los nuevos shows?

La icónica banda de rock nacional Soda Stereo vendió más de 100 mil entradas y agregó un octavo show: cuándo y cómo serán los conciertos

Soda Stereo regresa con una serie de shows (ver más abajo) en el Movistar Arena de Buenos Aires. La banda ya tiene confirmados 8 conciertos y existe la posibilidad de sumar otros, incluso en países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. La pregunta del millón es ¿quién ocupará el lugar de Gustavo Cerati?

Apenas se anunció el regreso de Soda Stereo el furor fue absoluto entre los fanáticos. La respuesta a quién ocupará el lugar de Gustavo en la voz y guitarra de la banda es clara: Gustavo Cerati, pero en una versión virtual de sí mismo. No habrá cantantes invitados para tomar su lugar.

Soda stereo canciones (1).jpg
Gustavo Cerati, inolvidable voz y guitarra de Soda Stereo.

Las funciones vendidas suman más de 100 mil entradas agotadas en tiempo récord, serán los días 21 y 22 de marzo, 6 de abril, 4, 10 y 11 de junio, y 14 de agosto. La nueva fecha será el 15 de agosto, siempre en el Movistar Arena y las entradas ya están disponibles.

Cómo será "Ecos", el concierto de Soda Stereo

Soda Stereo se presentará en las mencionadas fechas en el Movistar Arena, con Gustavo Cerati (virtual), Zeta Bosio y Charly Alberti tocando en vivo.

Charly y Zeta estarán presentes, tocando en vivo sobre el escenario, y Gustavo los acompañará gracias a tecnología de vanguardia y no a través de videos de archivo.

so.jpg
Zeta Bosio y Charly Alberti estarán sobre el escenario en los próximos shows de Soda Stereo, acompañados de un Gustavo virtual.

No se trata de un tributo ni homenaje. Tampoco es una reedición de "Gracias Totales" (el show que hicieron por toda América con vocalistas elegidos para la ocasión y cada uno en un tema distinto de la banda). Será un concierto que unirá la última tecnología con una puesta en escena superadora y un repertorio que atraviesa clásicos, himnos y canciones inolvidables de Soda. La voz y la guitarra que sonarán en el espectáculo son originales de Gustavo Cerati y, un tema no menor: no se trata de Inteligencia Artificial.

Soda Stereo siempre grabó sus shows y los de la gira del regreso (Me verás volver, 2007) están todos e intactos. Lo que se hizo fue seleccionar las tomas existentes, combinarlas y que Zeta y Charly ensayen sobre ellas.

Los productores de "Ecos" aseguran que será un espectáculo nunca antes visto en Latinoamérica. Ideal para quienes acompañaron a Soda desde el inicio, ya que es la posibilidad de volver a compartir en vivo la música que marcó una época. También será la oportunidad para quienes nunca pudieron verlos.

Soda Stereo "Ecos": cuánto cuestan las entradas

El precio de las entradas comienza en $ 60.000 y están disponibles con todos los medios de pago. La venta se realiza exclusivamente a través de www.movistararena.com.ar.

Lo que parecía ciencia ficción hace apenas algunos años (una estrella de rock actuando en vivo, aunque esté muerto) en poco tiempo será realidad.

Los productores del show aseguraron que "en épocas de virtualidad absoluta no alcanza con reproducir un disco o mirar un video, que el verdadero encuentro con Soda Stereo ocurre frente al escenario. Y eso es lo que -entienden- ocurrirá en "Ecos".

