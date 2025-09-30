Inicio Espectáculos Soda Stereo
Concierto

Vuelve Soda Stereo a los escenarios: cómo comprar las entradas en la preventa

Soda Stereo anunció la vuelta al escenario con un show en el Movistar Arena. El anuncio ha creado mucha expectativa ya que incluye al fallecido Gustavo Cerati. Cómo sacar las entradas

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Soda Stereo vuelve el 21 de marzo al Movistar Arena

Soda Stereo vuelve el 21 de marzo al Movistar Arena

Soda Stereo vuelve con un nuevo espectáculo a Buenos Aires. Sí, aunque parezca mentira, la histórica banda argentina volverá a presentarse. En este caso será en el Movistar Arena, en Buenos Aires y allí estarán Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati.

Sí, todo podría haber sido un chiste de mal gusto, teniendo en cuenta que Gustavo Cerati murió hace casi 11 años, pero lo cierto es que los otros dos integrantes de Soda Stereo confirmaron el regreso a través de sus redes sociales y adelantaron parte de lo que será el show.

soda stereo.jpg
Soda Stereo vuelve al escenario el 21 de marzo de 2026.

Soda Stereo vuelve al escenario el 21 de marzo de 2026.

Cómo será el show de Soda Stereo en el Movistar Arena

Según lo anunciado, el espectáculo de Soda Stereo será el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena. La preventa comenzará este martes 30 de septiembre a las 10 y será para aquellos clientes que posean tarjetas de crédito Visa emitidas por el Banco Galicia. Se podrán sacar en seis cuotas sin interés en el sitio web oficial del Movistar Arena, que fue destacado en la publicación como el único punto de venta oficial para el evento.

"La banda que cambió para siempre la historia del rock en español vuelve a latir más fuerte que nunca. Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más, nos invitan a vivir una experiencia única donde lo imposible se hace real. No es tributo. No es homenaje. No es película. Es Soda, en vivo. Una cita ineludible con la vanguardia, la emoción y las canciones que unieron a generaciones entera", se explica en el anuncio del regreso de Soda Stereo.

La preventa se extenderá hasta agotar el stock de localidades asignado a esta etapa y luego pasará a ser venta general.

image
Soda Stereo vuelve al escenario el 21 de marzo de 2026.

Soda Stereo vuelve al escenario el 21 de marzo de 2026.

Cómo y cuándo comprar las entradas para el espectáculo de Soda Stereo

Todas aquellas personas que quieran comprar entradas para el show de Soda Stereo en la preventa, deben tener en cuenta que necesitarán una tarjeta de crédito del Banco Galicia y que las localidades se pondrán en venta este martes 30 de septiembre a las 10.

  • Para comprar las entradas hay que ingresar a la web www.movistararena.com.ar.
  • Tenga su tarjeta de crédito a mano
  • Puede optar por aprovechar la financiación
  • Complete sus datos
  • Tenga en cuenta que si se acaba el stock, inmediatamente comienza la modalidad abierta para todo el público.

Temas relacionados:

Te puede interesar