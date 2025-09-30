Vuelve Soda Stereo a los escenarios: cómo comprar las entradas en la preventa

Cómo será el show de Soda Stereo en el Movistar Arena

Según lo anunciado, el espectáculo de Soda Stereo será el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena. La preventa comenzará este martes 30 de septiembre a las 10 y será para aquellos clientes que posean tarjetas de crédito Visa emitidas por el Banco Galicia. Se podrán sacar en seis cuotas sin interés en el sitio web oficial del Movistar Arena, que fue destacado en la publicación como el único punto de venta oficial para el evento.

"La banda que cambió para siempre la historia del rock en español vuelve a latir más fuerte que nunca. Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más, nos invitan a vivir una experiencia única donde lo imposible se hace real. No es tributo. No es homenaje. No es película. Es Soda, en vivo. Una cita ineludible con la vanguardia, la emoción y las canciones que unieron a generaciones entera", se explica en el anuncio del regreso de Soda Stereo.

La preventa se extenderá hasta agotar el stock de localidades asignado a esta etapa y luego pasará a ser venta general.

image Soda Stereo vuelve al escenario el 21 de marzo de 2026.

Cómo y cuándo comprar las entradas para el espectáculo de Soda Stereo

Todas aquellas personas que quieran comprar entradas para el show de Soda Stereo en la preventa, deben tener en cuenta que necesitarán una tarjeta de crédito del Banco Galicia y que las localidades se pondrán en venta este martes 30 de septiembre a las 10.