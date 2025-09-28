Airbag en Mendoza: la banda presentó "El club de la pelea" en un Multiespacio Cultural de Luján "Sold out"

El concierto se basó en el disco más reciente de Airbag "El club de la pelea", con temas como "Anarquía en Buenos Aires", "El hombre puerco", "Irme lejos" o "No confíes en tu suerte", que marcaron puntos altos a lo largo del recital, especialmente para los fanáticos que eran muchos y corearon las canciones de punta a punta.

Airbag en Mendoza 2 Airbag. La banda de Don Torcuato derrocha energía sobre el escenario. Cristian Lozano-UNO

Sin embargo, Airbag no dejó de lado sus viejos y queridos hits, entre ellos "Cae el sol", "Cicatrices", "Por mil noches" o "Solo aquí", esta última para cerrar una noche tremenda en la que un público muy amplio, en cuanto a edades se refiere, se retiró más que conforme tras el show que vieron y disfrutaron.

Airbag en Mendoza 1 Airbag llenó el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. Cristian Lozano-UNO

Lista de temas de Airbag en Mendoza