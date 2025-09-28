Inicio Espectáculos Airbag
Lleno total

Airbag en Mendoza: la banda presentó "El club de la pelea" en un Multiespacio Cultural de Luján "Sold out"

La banda de los hermanos Sardelli brindó un show potente, lleno de energía y con una excelente propuesta visual

Gonzalo Ponce
Airbag la rompió toda en Mendoza. 

Cristian Lozano-UNO

Airbag presentó su disco "El club de la pelea" en Mendoza ante un Multiespacio Cultural Lujan de Cuyo lleno. Poco después de las 21, la banda de los hermanos Sardelli saltó al escenario para abrir la noche con "Jinetes cromados", canción del disco "Al parecer todo ha sido una trampa". La guitarra de Patricio y la voz de Guido encendieron al público con una fuerza increíble que no cesaría a lo largo del show, con los aportes de Gastón, claro, para un combo súper rockero.

La noche estuvo alucinante, Airbag sonó muy bien (punto para el sonidista y su equipo) y se vio aceptablemente, más allá de que en estos multitudinarios conciertos es casi imposible observar con claridad el escenario desde todos los puntos. Para eso están las pantallas que muestran en detalle a los músicos e ilustran con arte digital cada tema (punto para los artistas digitales del show). Los efectos sobre las tablas también fueron de primera: llamas de fuego, humo, luces, etcétera que agigantaron la fuerza que despliegan los Sardelli en vivo.

Airbag en Mendoza
La apertura del show de Airbag en Mendoza tuvo toda la fuerza de los Sardelli en el escenario.

El concierto se basó en el disco más reciente de Airbag "El club de la pelea", con temas como "Anarquía en Buenos Aires", "El hombre puerco", "Irme lejos" o "No confíes en tu suerte", que marcaron puntos altos a lo largo del recital, especialmente para los fanáticos que eran muchos y corearon las canciones de punta a punta.

Airbag en Mendoza 2
Airbag. La banda de Don Torcuato derrocha energ&iacute;a sobre el escenario.

Sin embargo, Airbag no dejó de lado sus viejos y queridos hits, entre ellos "Cae el sol", "Cicatrices", "Por mil noches" o "Solo aquí", esta última para cerrar una noche tremenda en la que un público muy amplio, en cuanto a edades se refiere, se retiró más que conforme tras el show que vieron y disfrutaron.

Airbag en Mendoza 1
Airbag llen&oacute; el Multiespacio Cultural Luj&aacute;n de Cuyo.

Lista de temas de Airbag en Mendoza

  • Jinetes
  • Anarquía
  • Perdido
  • Vivamos
  • Noches de Insomnio
  • No Confíes
  • Pensamientos
  • Extrañas Intenciones
  • Corazón Lunático
  • Nunca Lo Olvides
  • Huracán
  • Diez Días (Piano)
  • Verte De Cerca
  • Hombre Puerco
  • Frankenstein
  • Irme Lejos
  • Cae El Sol
  • Cuchillos
  • Bajos Instintos
  • Cicatrices
  • Apocalipsis
  • Por Mil Noches
  • Colombiana
  • Diamante
  • Kalash
  • Solo Aquí

