Airbag presentó su disco "El club de la pelea" en Mendoza ante un Multiespacio Cultural Lujan de Cuyo lleno. Poco después de las 21, la banda de los hermanos Sardelli saltó al escenario para abrir la noche con "Jinetes cromados", canción del disco "Al parecer todo ha sido una trampa". La guitarra de Patricio y la voz de Guido encendieron al público con una fuerza increíble que no cesaría a lo largo del show, con los aportes de Gastón, claro, para un combo súper rockero.
Airbag en Mendoza: la banda presentó "El club de la pelea" en un Multiespacio Cultural de Luján "Sold out"
La banda de los hermanos Sardelli brindó un show potente, lleno de energía y con una excelente propuesta visual