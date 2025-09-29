Estelares cerró el fin de semana con un gran show en el Arena Maipú Stadium
La banda platense presentó su disco "Los lobos" oficialmente en Mendoza, pero no faltaron las canciones icónicas
Manuel Moretti y los suyos arrancaron 21.20 con "Doce chicharras", muy bien recibida por un público que no fue justamente multitudinario, pero cantó prácticamente todas las canciones de los platenses.
La noche siguió con "Solo por hoy", "Los lobos", "Las trémulas canciones" (temazo), "Melancolía" (hitazo), "Ella dijo" (hitazo nivel cancha), para luego bajar un cambio con "Las arañas", "Ríos de lava", "Encantan", "Ella", "Aleluya" (compuesta por Moretti y Enrique Bumbury), "Las lunas" (compuesta para la esposa y las dos hijas de Moretti) y "Alma en mí".
La banda sonó ajustada, prolija, profesional y con la voz de Moretti tal cual se escucha en las grabaciones (excelente). El cantante además hizo gala de su buen humor y, en todo momento, se puso el traje de frontman que no le queda nada mal y sirvió para redondear un show más ameno.
El concierto volvió a acelerar en la recta final con "Emperifollada", "Cristal", "Rimbaud" (tema con el que bregó por la educación y la salud públicas y gratuitas), "Alas rotas", "Un día perfecto" y los bises "Aire", "Roma" y "Es el amor". El cierre llegó con la tan agustiante como preciosa: "El corazón sobre todo".