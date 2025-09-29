Estelares presentó Los lobos en Mendoza.

Estelares presentó oficialmente su más reciente trabajo "Los lobos" en Mendoza. Fue este domingo en el Arena Maipú Stadium y marcó el cierre de un fin de semana cargadísimo de artistas nacionales que pisaron suelo menduco (Airbag, Guasones, Gustavo Cordera).

Estelares Arena Maipú 28 septiembre 2025 3
Manuel Moretti y los suyos arrancaron 21.20 con "Doce chicharras", muy bien recibida por un público que no fue justamente multitudinario, pero cantó prácticamente todas las canciones de los platenses.

La noche siguió con "Solo por hoy", "Los lobos", "Las trémulas canciones" (temazo), "Melancolía" (hitazo), "Ella dijo" (hitazo nivel cancha), para luego bajar un cambio con "Las arañas", "Ríos de lava", "Encantan", "Ella", "Aleluya" (compuesta por Moretti y Enrique Bumbury), "Las lunas" (compuesta para la esposa y las dos hijas de Moretti) y "Alma en mí".

Estelares Arena Maipú 28 septiembre 2025 2
La banda sonó ajustada, prolija, profesional y con la voz de Moretti tal cual se escucha en las grabaciones (excelente). El cantante además hizo gala de su buen humor y, en todo momento, se puso el traje de frontman que no le queda nada mal y sirvió para redondear un show más ameno.

El concierto volvió a acelerar en la recta final con "Emperifollada", "Cristal", "Rimbaud" (tema con el que bregó por la educación y la salud públicas y gratuitas), "Alas rotas", "Un día perfecto" y los bises "Aire", "Roma" y "Es el amor". El cierre llegó con la tan agustiante como preciosa: "El corazón sobre todo".

