La noche siguió con "Solo por hoy", "Los lobos", "Las trémulas canciones" (temazo), "Melancolía" (hitazo), "Ella dijo" (hitazo nivel cancha), para luego bajar un cambio con "Las arañas", "Ríos de lava", "Encantan", "Ella", "Aleluya" (compuesta por Moretti y Enrique Bumbury), "Las lunas" (compuesta para la esposa y las dos hijas de Moretti) y "Alma en mí".

Estelares Arena Maipú 28 septiembre 2025 2 Manu Moretti con el micrófono y el recuerdo de Don Cornelio y la Zona en la remera. El líder de Estelares recordó con un par de palabras al querido y extinto Roberto "Palo" Pandolfo.

La banda sonó ajustada, prolija, profesional y con la voz de Moretti tal cual se escucha en las grabaciones (excelente). El cantante además hizo gala de su buen humor y, en todo momento, se puso el traje de frontman que no le queda nada mal y sirvió para redondear un show más ameno.

94ab9c6d-07e0-4d79-b80f-8d860c30612c La voz de Manu Moretti sonó impecable a lo largo de todo el show.

El concierto volvió a acelerar en la recta final con "Emperifollada", "Cristal", "Rimbaud" (tema con el que bregó por la educación y la salud públicas y gratuitas), "Alas rotas", "Un día perfecto" y los bises "Aire", "Roma" y "Es el amor". El cierre llegó con la tan agustiante como preciosa: "El corazón sobre todo".