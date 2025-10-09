Estudio Vocal Universitario.jpg El Coro Estudio Vocal Universitario celebra 28 años. Foto: Gentileza EVU

Viernes 10 de octubre

DANZA-FOLCLORE. El elenco estable del Ballet Folclórico de la Ciudad de Mendoza festeja su 57° aniversario con una obra que homenajea la identidad argentina y las huellas que la tierra guarda en la danza: "Memorias de la tierra". Será este viernes en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) a las 21.30 con entrada sin costo.

MUESTRA FOTOGRÁFICA. El viernes 10 de octubre, a las 18, se realizará un recorrido y charla con el fotógrafo mendocino Eduardo Dolengiewich en el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli (9 de Julio y Lavalle). La actividad propone un intercambio con el artista, quien compartirá detalles y experiencias sobre su obra, fruto de 35 años de trayectoria en la fotografía.

Foto de Eduardo Dolengiewich Una de las fotos de Eduardo Dolengiewich que se podrá apreciar luego de la inauguración de la muestra.

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

TEATRO-HUMOR. La nueva propuesta de Proyecto Tajamar Producciones, "Modo Avión", invita al público a un viaje único. Será el sábado 11 de octubre en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) a las 22. Las entradas se consiguen en EntradaWeb.

Modo Avión 1

"Modo Avión" es una comedia ágil, fresca y disparatada que utiliza el humor inteligente y las situaciones desopilantes para garantizar una experiencia teatral memorable. La obra tiene una duración de 120 minutos (sin intervalos).

TEATRO-HUMOR. Daniel Quiroga se prepara para llevar a escena la última función del año de “Tony Usman, otra noche para morir”, la pieza teatral con la que viene conquistando al público este 2025. Será el sábado 11 de octubre, en el Teatro Quintanilla (Subsuelo de Plaza independencia).

Daniel Quiroga Tony Usman.jpg Daniel Quiroga presenta "Tony Usman" por última vez en este 2025 este sábado en el Quintanilla.

En esta propuesta teatral que escribe y protagoniza el propio Quiroga, y que cuenta con la dirección de Ariel Blasco, el multifacético actor le propone al público un viaje intenso hacia la mente de Tony Usman, un asesino a sueldo que espera su última misión y que, en esa espera, se ve invadido por recuerdos de su infancia, pasiones olvidadas, sueños truncos, y secretos que emergen del pasado para irrumpir en el presente.

TEATRO. La compañía mendocina Gótico Teatro vuelve a la escena con su nueva producción: "Lluvia y arcoíris", la versión local de la obra escrita por Gabriel Patolsky. El estreno será el sábado 11 de octubre a las 21:30 en el Teatro El Círculo (O. V. Andrade 510, 2do piso, Ciudad). Las entradas se pueden adquirir a través de Andes Tickets o en la boletería del teatro el día de la función (sujeto a disponibilidad).

Gótico Teatro 3 Gótico Teatro.

MÚSICA. El sábado 11 de octubre Ke Personajes llegará a Mendoza para presentar su nuevo show "Preludios". Será en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza) a las 22. Las entradas están a la venta en Ticketek y boletería del estadio.

Ke Personajes.jpg Ke Personajes, uno de los platos fuertes de este fin de semana en Mendoza.

MÚSICA-TRIBUTO. Contrareloj, banda mendocina que tributa a Enanitos Verdes se presenta el sábado 11 de octubre a las 22 en el Teatro Imperial (Pablo Pescara 323, Maipú). El show, denominado "Canciones eternas" reúne 20 temas de todas las épocas de la banda de rock-pop más importante de la provincia. Las entradas se consiguen a través de EntradaWeb o en boletería del teatro.

Embed - Contra Reloj "Enanitos Verdes" on Instagram: "Sábado 11 de Octubre Tributo a Los Enanitos Verdes @contrarelojenanitosverdes 'Canciones Eternas' En @imperialmaipu / Hora: 22 hs Adquirí tus entradas por @entradaweb o por Boletería del Teatro!!" View this post on Instagram A post shared by Contra Reloj "Enanitos Verdes" (@contrarelojenanitosverdes)

MÚSICA-FOLCLORE. El sábado 11 de octubre, a las 21, la cantautora mendocina Ini Ceverino festejará tres décadas de trayectoria artística con un espectáculo cargado de música, arte y memoria. Será en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad). Las entradas anticipadas ya pueden adquirirse por EntradaWeb y también en la boletería del teatro.

Ini Ceverino Ini Ceverino en el Teatro Independencia.

MÚSICA-TRIBUTO. Gatos en la Ciudad, tributo a Miguel Mateos se presenta en el escenario de 23 RIOS CRAFT BEER (Boedo y Acceso Sur, Luján de Cuyo). La entrada tiene un costo de $10.000 y se consigue en EntradaWeb.

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

TEATRO-HUMOR. “Ga, ga, ga, y eso” es una de las comedias más originales de los últimos tiempos de la cartelera local. Con un humor que no se parece a nada de lo que el público pueda estar acostumbrado a ver, y una historia delirante sobre extraterrestres en las sierras cordobesas, la obra del elenco ACME viene conquistando al público desde su estreno. El domingo 12 de octubre la pieza realizará una última función en la Ciudad de Mendoza antes de emprender una gira por varios departamentos. La cita es en el Teatro El Círculo (Olegario V. Andrade, Ciudad 2do piso) y las entradas están disponibles por Andes Ticket.

TEATRO-HUMOR-STAND UP. Roberto Moldavsky llega a Mendoza con su nuevo show “Salud, Moldavsky y Amor”. Tras agotar funciones en calle Corrientes, el reconocido humorista inicia la gira nacional de su nuevo espectáculo, el domingo 12 de octubre, en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Las entradas están disponibles en EntradaWeb.

Roberto Moldavsky Roberto Moldavsky llega con su show de stand-up al Plaza.

TEATRO-HUMOR. La Gambeta, el espectáculo que combina comedia, sátira futbolera y la frescura de la improvisación con grandes del humor, se presentará el domingo 12 de octubre en el Arena Maipú Teatro (Maza y Emilio Civit). Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo). Un show que nació en streaming y ahora es éxito en los escenarios con grandes del humor.