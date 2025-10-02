Destino San Javier Destino San Javier.

MÚSICA.Juan Farré se presenta el viernes 3 de octubre en el Teatro Tajamar (Av. San Martín 1921, Ciudad). El músico nacido en San Rafael presentará junto a su banda estable, "Después de la suerte", su cuarto disco. Además la noche promete invitados especiales. La entrada al show tiene un valor de $20.000 se consigue en EntradaWeb.

Juan Farré 2 Juan Farré se presenta en Tajamar.

MÚSICA-POP. El fenómeno que hace vibrar al país, Nuestro Romance, desembarca por primera vez en Mendoza con su show "La Aplanadora del Amor". La banda que transforma baladas y boleros en himnos de rock "pogo-friendly" se presentará el viernes 3 de octubre a las 23 en Nido Club (ex N8, Mitre y Godoy Cruz, Ciudad). Las entradas se venden en EntradaWeb.

Nuestro Romance Nuestro Romance llega a Mendoza con diversión y "pogos melosos".

MÚSICA CLÁSICA. El viernes 3 de octubre, a las 21, la Orquesta Filarmónica de Mendoza presentará su concierto abono número 11. Con César Iván Lara como director invitado y la clarinetista Kathya Galleguillos como solista invitada. La entrada general tiene un valor de $4000 y puede adquirirse por EntradaWeb o el la boletería del Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad).

Orquesta Filarmónica de Mendoza.jpg La Orquesta Filarmónica de Mendoza sigue celebrando 40 años.

HUMOR-STAND UP. La comediante Evitta Luna vuelve al teatro con su show íntimo y renovado “Pará Desquiciada". Una historia conmovedora y graciosa que deja al descubierto cómo ha sido su vida y de dónde nacen los personajes que hoy son furor en sus redes sociales, con millones de seguidores. A las 21.30 en el Teatro Selectro. Venta de entradas en EntradaWeb.

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

MÚSICA-ROCK ALTERNATIVO. El corazón del rock alternativo nacional late fuerte en Mendoza, ya que la emblemática banda Árbol llega a la provincia para celebrar sus 30 años de trayectoria con un show que promete ser una verdadera fiesta. La cita es con su público cuyano el sábado 4 de octubre a las 21 h en el Nido Club (ex N8). El local está ubicado en Mitre esq. Godoy Cruz, Ciudad, y puedes ver su ubicación exacta en Google Maps.

TEATRO-HUMOR. El humorista mendocino Daniel Aye se presenta el sábado 4 de octubre a las 21:30 en el Teatro Quintanilla (Plaza Independencia) con su gran espectáculo “Cuarenta y contando”. Las entradas tienen un valor de $12.000 y se consiguen a través de EntradaWeb.

Daniel Aye DAniel Aye celebra 40 años en el Teatro Quintanilla.

MÚSICA-ROCK. Luego del lanzamiento de su disco homónimo a finales de marzo, Fonso y Las Paritarias se presentan por primera vez en Mendoza. Será el viernes 3 de octubre en Willys Bar (Chacras de Coria), con un show que promete recorrer los 14 temas de su álbum debut. La banda propone un rock que dialoga con la música popular argentina, combinando tradición y frescura, y consolidando su identidad dentro del panorama local.

DOMINGO 5 DE OCTUBRE

Este domingo 5 de octubre, a las 21.30 horas, Arte Justo Bar (Juan B. Justo 261 de Ciudad) recibirá a la banda local femenina Koko Blues y al referente internacional Gabriel Grätzer. Será un encuentro que combinará historia, energía y un homenaje a las grandes voces del género. Las entradas están a la venta en EntradaWeb.