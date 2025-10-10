Inicio Política Javier Milei
De campaña

Tras recibir aval mendocino, Milei vuelve a provincia de Buenos Aires a la caza del voto antikirchnerista

El presidente continúa su gira en San Nicolás, en una siderurgia que accedió al RIGI

Por UNO
Milei visitó Mendoza y recibió el aval de los ciudadanos en un momento crucial de su gobierno.

Milei visitó Mendoza y recibió el aval de los ciudadanos en un momento crucial de su gobierno.

Foto: gentileza La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei continúa su recorrida por el país para respaldar a sus candidatos de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre y luego de haber recibido el espaldarazo de los mendocinos. En este caso, vuelve a pisar el bastión peronista de la provincia de Buenos Aires, pero en una ciudad antikirchnerista.

Concretamente, la visita se realizará en San Nicolás, en donde Milei llegará acompañado por el candidato Diego Santilli.

El punto elegido es la empresa Sidersa SA. que accedió al Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) por 286 millones de dólares. Milei se mostrará junto al intendente local, Santiago Passaglia, aunque aclararon que no significa un alineamiento político, sino un gesto de respeto a la investidura del presidente.

javier milei en mendoza
Javier Milei junto al ministro Luis Petri en la recorrida por el microcentro de Mendoza.

Javier Milei junto al ministro Luis Petri en la recorrida por el microcentro de Mendoza.

El RIGI, uno de los logros de la gestión de Milei

La elección de una fábrica que accedió a los beneficios de baja de impuestos con el RIGI, no es casual. Es uno de los caballitos de batalla del gobierno nacional y apunta a atraer inversiones por largos períodos.

San Nicolás, es otra de las elecciones para hacer campaña que no es para nada caprichosa. Está gobernada por la familia Passaglia, ligados al PRO e integrantes, en su momento, de Juntos por el Cambio. Los dirigentes se identifican con el antikirchnerismo y dejaron en claro que no apoyarán a ningún candidato.

Temas relacionados:

Te puede interesar