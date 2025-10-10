El presidente Javier Milei continúa su recorrida por el país para respaldar a sus candidatos de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre y luego de haber recibido el espaldarazo de los mendocinos. En este caso, vuelve a pisar el bastión peronista de la provincia de Buenos Aires, pero en una ciudad antikirchnerista.
Tras recibir aval mendocino, Milei vuelve a provincia de Buenos Aires a la caza del voto antikirchnerista
El presidente continúa su gira en San Nicolás, en una siderurgia que accedió al RIGI