Tras recibir aval mendocino, Milei vuelve a provincia de Buenos Aires a la caza del voto antikirchnerista

Concretamente, la visita se realizará en San Nicolás, en donde Milei llegará acompañado por el candidato Diego Santilli.

El punto elegido es la empresa Sidersa SA. que accedió al Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) por 286 millones de dólares. Milei se mostrará junto al intendente local, Santiago Passaglia, aunque aclararon que no significa un alineamiento político, sino un gesto de respeto a la investidura del presidente.