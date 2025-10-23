Milei cerró la campaña en Rosario y alentó a defender la libertad frente al "comunismo castro chavista"

bullrich cierre campana milei La ministra de Seguridad y candidata a diputada nacional, Patrica Bullrich, avanza entre la multitud. Noticias Argentinas

El mandatario le puso punto final a las actividades proselitistas con un acto en el Parque España y se mostró con los principales candidatos de los principales distritos del país.

Luego de los abrazos con los candidatos de su espacio, el presidente arengó a sus seguidores y destacó estar conmovido por la presencia de jóvenes en el acto: "Ustedes son el alma de este movimiento y el motor de este proceso de cambio que ha empezado y ya no lo pueden parar".

tuit javier milei

Embed - Cierre de campaña de Javier Milei en Rosario

"Este gobierno es distinto a todos los que conocieron antes", insistió, subrayando que "por primera vez durante el último siglo, Argentina esta recorriendo el camino de la libertad".

El presidente apuntó contra los gobiernos de "los últimos 40 años". "Hemos tenido que soportar la inflación, los aumentos de pobreza e indigencia, y, sobre todas las cosas, tuvimos que bancarnos la inseguridad y ser nosotros los que estábamos contra la reja, mientras que los chorros, con las políticas Zaffaroni, andaban sueltos", dijo.