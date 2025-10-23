Milei nombró a Pablo Quirno como nuevo canciller en reemplazo de Gerardo Werthein

Enroque en el Gabinete de Javier Milei

La Oficina del Presidente, a través de su cuenta de X, confirmó el enroque en el equipo de trabajo que rodea al mandatario pese a que el mandatario aseguró en las últimas horas que tomaría las definiciones el próximo domingo 26.

quirno

“La Oficina del Presidente informa que el Canciller Gerardo Werthein ha presentado su renuncia a partir del lunes 27 de octubre”, sostuvieron.

“El Presidente Javier Milei le agradece al Sr. Werthein por los servicios prestados y por haber sido una parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y a la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos”, remarcaron.

En la misma línea, en un breve comunicado informaron: “En su reemplazo, el nuevo Canciller será Pablo Quirno, actual Secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino”.

“De esta forma, el Presidente Javier Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su gobierno”, remarcaron desde el Poder Ejecutivo y sumaron: “El Lic. Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos”.

javier Milei con los funcionarios que van al Congreso a explicar el proyecto de presyyesto 2025. Pablo Quirno (secretario de Financas) y CArlos Guberman (Hacienda). Foto Economía..jpeg Pablo Quirno, Javier Milei y Carlos Guberman.

Pablo Quirno y su experiencia en el sector financiero

Pablo Quirno es licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y tiene una larga experiencia en el sector financiero internacional, habiéndose desempeñado en el sector privado como asesor financiero y como Director para Latinoamérica de JP Morgan en Nueva York. También fue miembro del Comité de Gerenciamiento Regional de JP Morgan.

En el sector privado, Quirno asesoró gobiernos y compañías en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia en fusiones y adquisiciones, restructuraciones corporativas, privatizaciones y private equity.

Renunció Mariano Cúneo Liberona

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejará su cargo el lunes, luego de las elecciones que redefinirán la composición del Congreso Nacional.

Cúneo Libarona deja el cargo tras veinte meses de gestión. En su haber acumula el reclamo de los legisladores quienes piden por los pliegos de 337 vacantes judiciales entre el Poder Judicial de la Nación y el Consejo de la Magistratura y la derrota que implicó no haber podido nombrar nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia.