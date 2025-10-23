Cornejo, ante 800 empresarios: "El equilibrio fiscal es condición sine qua non para crecer"

El evento, realizado en el Hotel Sheraton Mendoza, fue un espacio de análisis y networking empresarial del país, con la presencia de figuras como Carlos Melconian, Carlos Pagni, Damián Di Pace, Emmanuel Álvarez Agis y Fredi Vivas, quienes abordaron temas vinculados con la competitividad, la digitalización, el financiamiento y la modernización del sistema productivo.

“Hacen falta reformas estructurales en materia fiscal y laboral”, afirmó Cornejo

El mandatario resaltó que la Provincia viene impulsando reformas y políticas orientadas a mejorar la competitividad y el clima de negocios. Fue en ese momento cuando afirmó que el equilibrio fiscal es la "condición sine qua non para crecer, pero no es condición suficiente".

"Para que haya inversión y generación de empleo privado también hacen falta reformas estructurales en materia fiscal y laboral”, destacó el mandatario.

En otra parte de su discurso, Cornejo sostuvo que la economía argentina necesita un sistema impositivo que estimule la inversión, la exportación y el empleo en blanco, y señaló que las PyMes son las que más sufren las distorsiones tributarias y la falta de financiamiento.

En ese momento, el gobernador destacó que las pequeñas y medianas empresas “son el corazón de la economía argentina. Son las que generan trabajo genuino, innovación y desarrollo territorial”, a lo que agregó que “desde Mendoza las acompañamos con medidas concretas que alivian su carga impositiva”.

En ese sentido, Cornejo afirmó que Mendoza ha hecho su tarea fiscal, con 7 años consecutivos de equilibrio de las cuentas públicas, reducción de la presión tributaria y la eliminación gradual de impuestos distorsivos.

“Somos una de las pocas provincias que puede mostrar superávit y una gestión responsable, que genera confianza y previsibilidad para invertir. No gastamos más de lo que tenemos, y eso nos permite administrar con autonomía, sostener la inversión pública y acompañar al sector privado”, agregó.

"Estamos para colaborar con el gobierno nacional", sumó el gobernador

Durante su exposición, Cornejo aseguró que la Provincia viene trabajando codo a codo con la Nación: "Estamos para colaborar con el Gobierno nacional, pero no por el gobierno nacional en sí, sino por el sector privado argentino, por las pymes que necesitan reglas claras y horizontes de crecimiento genuino y sostenido".

cornejo somos pymes Cornejo aseguró que el gobierno provincial está para colaborar con el nacional. Foto: gentileza Prensa de Gobierno

El mandatario sostuvo que el Consejo de Mayo, espacio en el que se debaten reformas fiscales y laborales de alcance nacional, es una herramienta clave para consolidar un modelo económico que incentive la producción y el empleo formal.

De esta manera, explicó que “estas reformas requieren consensos amplios y responsabilidad institucional. En Mendoza trabajamos con esa lógica: diálogo, cooperación y responsabilidad fiscal. No hay crecimiento posible sin acuerdos entre los distintos niveles del Estado y el sector privado”.

El evento Somos Pymes

Unos 800 empresarios de Mendoza y otras provincias -como San Juan, San Luis, Córdoba y Santa Fe- participaron del encuentro para debatir sobre competitividad, digitalización, financiamiento, reforma laboral y modernización tributaria.

El Somos Pymes Summit marcó un hito para el ecosistema empresarial argentino, consolidando una mirada federal y colaborativa sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en un contexto de cambio e innovación constante.