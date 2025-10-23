Inicio Política Alfredo Cornejo
Cornejo, ante 800 empresarios: "El equilibrio fiscal es condición sine qua non para crecer"

"Hacen falta reformas estructurales en materia fiscal y laboral", aseguró en el Sheraton. Defendió el equilibrio fiscal de Mendoza y la colaboración con Nación

Por UNO
Alfredo Cornejo en el Somos Pymes Summit este jueves.

Foto: gentileza Prensa de Gobierno

El gobernador Alfredo Cornejo cerró este jueves la conferencia Somos Pymes Summit ante 800 empresarios. Allí reiteró su defensa a la gestión nacional, la necesidad de una reforma impositiva que estimule la inversión y la generación de empleo. "El equilibrio fiscal es condición sine qua non para crecer, pero no es condición suficiente", aseguró en otro concepto.

El ciclo de charlas reunió a empresarios, economistas y referentes del ámbito productivo y tecnológico de todo el país para debatir sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector. Además, esta conferencia le sirvió como cierre antes de que comience la veda electoral.

El gobernador Alfredo Cornejo ante 800 empresarios.

El mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; el director de Somos Pymes, Cristian Dátola; y empresarios y referentes del sector privado.

El evento, realizado en el Hotel Sheraton Mendoza, fue un espacio de análisis y networking empresarial del país, con la presencia de figuras como Carlos Melconian, Carlos Pagni, Damián Di Pace, Emmanuel Álvarez Agis y Fredi Vivas, quienes abordaron temas vinculados con la competitividad, la digitalización, el financiamiento y la modernización del sistema productivo.

“Hacen falta reformas estructurales en materia fiscal y laboral”, afirmó Cornejo

El mandatario resaltó que la Provincia viene impulsando reformas y políticas orientadas a mejorar la competitividad y el clima de negocios. Fue en ese momento cuando afirmó que el equilibrio fiscal es la "condición sine qua non para crecer, pero no es condición suficiente".

"Para que haya inversión y generación de empleo privado también hacen falta reformas estructurales en materia fiscal y laboral”, destacó el mandatario.

En otra parte de su discurso, Cornejo sostuvo que la economía argentina necesita un sistema impositivo que estimule la inversión, la exportación y el empleo en blanco, y señaló que las PyMes son las que más sufren las distorsiones tributarias y la falta de financiamiento.

En ese momento, el gobernador destacó que las pequeñas y medianas empresas “son el corazón de la economía argentina. Son las que generan trabajo genuino, innovación y desarrollo territorial”, a lo que agregó que “desde Mendoza las acompañamos con medidas concretas que alivian su carga impositiva”.

En ese sentido, Cornejo afirmó que Mendoza ha hecho su tarea fiscal, con 7 años consecutivos de equilibrio de las cuentas públicas, reducción de la presión tributaria y la eliminación gradual de impuestos distorsivos.

“Somos una de las pocas provincias que puede mostrar superávit y una gestión responsable, que genera confianza y previsibilidad para invertir. No gastamos más de lo que tenemos, y eso nos permite administrar con autonomía, sostener la inversión pública y acompañar al sector privado”, agregó.

"Estamos para colaborar con el gobierno nacional", sumó el gobernador

Durante su exposición, Cornejo aseguró que la Provincia viene trabajando codo a codo con la Nación: "Estamos para colaborar con el Gobierno nacional, pero no por el gobierno nacional en sí, sino por el sector privado argentino, por las pymes que necesitan reglas claras y horizontes de crecimiento genuino y sostenido".

Cornejo aseguró que el gobierno provincial está para colaborar con el nacional.

El mandatario sostuvo que el Consejo de Mayo, espacio en el que se debaten reformas fiscales y laborales de alcance nacional, es una herramienta clave para consolidar un modelo económico que incentive la producción y el empleo formal.

De esta manera, explicó que “estas reformas requieren consensos amplios y responsabilidad institucional. En Mendoza trabajamos con esa lógica: diálogo, cooperación y responsabilidad fiscal. No hay crecimiento posible sin acuerdos entre los distintos niveles del Estado y el sector privado”.

El evento Somos Pymes

Unos 800 empresarios de Mendoza y otras provincias -como San Juan, San Luis, Córdoba y Santa Fe- participaron del encuentro para debatir sobre competitividad, digitalización, financiamiento, reforma laboral y modernización tributaria.

El Somos Pymes Summit marcó un hito para el ecosistema empresarial argentino, consolidando una mirada federal y colaborativa sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en un contexto de cambio e innovación constante.

