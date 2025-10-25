Confirmaron el precio que tendrá el dólar en cada banco este lunes 27 de octubre después de las elecciones
Los bancos más importantes de Argentina le dieron a conocer al Banco Central cuál será el precio del dólar este lunes 27 de octubre, después de las elecciones
Luego de una semana en la que hubo muchas expectativas por el precio del dólar, este logró mantener una cierta estabilidad y se ubicó en el Banco Nación en $1.515 y a nivel general se quedó en un promedio de $1.517.
En ese sentido, los bancos le dieron a conocer al Banco Central cuál será el precio del dólar cuando abran los mercados este 27 de octubre.
Cuál será el precio del dólar este lunes 27 de octubre en cada banco
Según las cifras confirmadas por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este lunes 27 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio tras el fin de semana, serán las siguientes:
- Banco Nación: $1.515
- Banco Galicia: $1.515
- Banco ICBC: $1.510
- Banco BBVA: $1.520
- Banco Supervielle: $1.
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.513
- Banco Patagonia: $1.520
- Banco Hipotecario: $1.520
- Banco Santander: $1.505
- Brubank: $1.515
- Banco Credicoop: $1.515
- Banco Macro: $1.525
- Banco Piano: $1.520
El precio más alto del dólar ha sido de $1.515 luego de las elecciones en Buenos Aires, en donde perdió La Libertad Avanza. No obstante, la multinacional financiera Morgan Stanley ha previsto nuevas subas del dólar, que pueden llegar a superar los $2.000, según quien gane este domingo.
A cuánto se va a vender el dólar blue este lunes 27 de octubre
En tanto, el dólar blue, se a a vender por encima de los $1.500. De hecho, las cuevas confirmaron que este lunes, cuando abran los mercados, comenzará a venderse a un precio de $1.525, a la espera de lo que ocurra con los bancos y la demanda de moneda norteamericana.
En cuanto a billeteras virtuales, como Mercado Pago, estas confirmaron un precio del dólar en $1.533, aunque este precio, al igual que el de los bancos y las cuevas pueden durar muy poco tiempo, antes de ser actualizados a causa de los resultados de las elecciones y la reacción del mercado tras darse a conocer los resultados.