El secreto del masaje linfático de 18 minutos que drena la grasa abdominal y revela un vientre plano

¿Cuáles son los beneficios de los masajes linfáticos en el abdomen? Te contamos cómo hacerlos en casa para eliminar la grasa y cuáles son las contraindicaciones

Antonella Prandina
Los masajes linfáticos son grandes aliados para desinflamar y mejorar el aspecto del vientre.

El drenaje linfático es una técnica terapéutica que se utiliza para problemas de retención de líquidos, fortalecer el sistema inmunológico, tratar edemas o incluso con fines estéticos. Además, es una herramienta efectiva para reducir la grasa abdominal y mejorar la apariencia del vientre.

Los masajes linfáticos en el abdomen se pueden realizar fácilmente en casa en tan solo 18 minutos. Estos masajes estimulan la zona abdominal y ayudan a mejorar la circulación de la linfa, un líquido esencial que elimina toxinas, absorbe grasas y mejora la apariencia de la piel.

Incorporar esta técnica de drenaje linfático en tu rutina diaria contribuye a un vientre más firme, un abdomen más plano y sensación de ligereza y bienestar general.

Los masajes linfáticos tienen grandes beneficios para la salud: ayudan a eliminar la grasa del abdomen y activan el sistema linfático.

Grasa abdominal: cómo los masajes linfáticos ayudan a lograr un vientre plano

Los masajes linfáticos se han vuelto un aliado clave para quienes buscan reducir la grasa abdominal y mejorar la salud en general. Entre sus principales beneficios destacan:

  • Reduce la retención de líquidos, ayudando a eliminar toxinas acumuladas en el cuerpo.
  • Desintoxica el organismo, favoreciendo la limpieza natural de los tejidos.
  • Disminuye la hinchazón y la inflamación, mejorando la apariencia del abdomen.
  • Facilita la digestión y estimula la función renal, favoreciendo el tránsito intestinal.
  • Refuerza el sistema inmunológico, contribuyendo a unas defensas más fuertes.
  • Tiene efecto analgésico y relajante, aliviando dolores musculares y molestias como los de la fibromialgia.
  • Mejora la circulación, siendo efectivo en problemas de retorno venoso y varices.
  • Optimiza el aspecto de la piel, dejando un abdomen más firme y saludable.

Incorporar masajes linfáticos en tu rutina puede ser clave para lograr un vientre plano, mejorar la salud general y sentirte más ligera y revitalizada.

El drenaje linfático es ideal para lograr un vientre plano.

Cómo hacer masajes linfáticos en el abdomen para un vientre plano (18 minutos)

Los masajes linfáticos abdominales son una técnica efectiva para ayudar a reducir la grasa abdominal, mejorar la circulación y favorecer la eliminación de líquidos y toxinas. Aquí te contamos paso a paso cómo realizarlos:

  • Drena los ganglios inguinales: comienza haciendo movimientos circulares con los dedos sobre el esternón, unos 10 cm. por encima del ombligo, debajo del ombligo y a los laterales. Esto ayuda a activar el sistema linfático.
  • Trabaja las zonas con más grasa: toma la grasa del abdomen bajo con los dedos y muévela rápidamente de un lado a otro, generando calor en la zona. También puedes realizar movimientos descendentes desde las costillas hacia la parte baja del abdomen y desde la cintura hacia adelante.
  • Traslada la grasa hacia el corazón: haz masajes ascendentes desde debajo del ombligo hacia arriba, dirigiendo el líquido y la grasa hacia el lado del corazón para facilitar el drenaje.
  • Repite el proceso: drena los ganglios nuevamente, estimula las zonas con más grasa y lleva los líquidos hacia el corazón. Repite estos pasos durante 18 minutos para ayudar a mejorar el vientre plano y la sensación de ligereza.

Es importante realizar los masajes linfáticos presionando suavemente, sin llegar a sentir dolor en ningún momento. Hay casos en los que está completamente prohibido y también existen contraindicaciones.

Contraindicaciones de los masajes linfáticos

El drenaje linfático manual es una técnica efectiva, pero también presenta una serie de contraindicaciones en determinados casos y patologías. Por eso, siempre es recomendable hacerlo con un profesional.

Cuáles son las contraindicaciones absolutas en las que está prohibido realizar masajes linfáticos:

  • Tumores malignos en estado de metástasis.
  • Infecciones agudas.
  • Edemas linfodinámicos.
  • Flebitis, trombosis o tromboflebitis.
  • Insuficiencias cardíacas.

