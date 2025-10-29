AYSAM realizará otro masivo corte de agua el próximo sábado en el Gran Mendoza

corte de agua 1 AYSAM instalará nuevas válvulas para el sistema de macromedición del área metropolitana. Foto: gentileza AYSAM

El corte programado por AYSAM

El sábado 1 de noviembre, a partir de las 4 h, habrá un corte programado durante toda la jornada en algunas zonas del Área Metropolitana:

Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita.

Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste

Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

Las Heras: zona centro, oeste y norte.

Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

Maipú: Coquimbito.

Qué trabajos se harán para mejorar el servicio de agua potable

Refuncionalización sistema de desagüe.

Desvinculación de acueductos de diámetros 1.100 mm, D 750mm de Potrerillos, los 2 acueductos de D 600 mm de Benegas y los D 750mm y D 900mm de Alto Godoy de la cámara regulación existente.

En la cámara húmeda de macrodistribución de Alto Godoy:

Corte de acueducto de H°A° diámetro 750mm.

Corte de acueducto de H°A° diámetro 900mm.

En cámara seca de macrodistribución de Alto Godoy:

Corte de Acueducto de H° A° Diámetro 750mm.

Corte de Acueducto de H°A° Diámetro 900mm

Instalación de válvulas especiales de regulación.

aysam corte agua potable 2 Otra de las tareas que ya realizó el personal de AYSAM.

Desde AYSAM aclararon que este operativo corresponde a la segunda y última etapa para la habilitación de la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy y, de esta manera, se darán por concluidos los cortes generales que se han tenido que realizar para poder ejecutar esta obra.

Con una inversión de más de 5.1 millones de dólares y financiamiento provincial, la obra que beneficiará a más de 1.100.000 mendocinos, ya tiene un avance de ejecución de 76,93%.

Hasta el momento, ya se instalaron 10 caudalímetros y está en funcionamiento parcial una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla.

Esta nueva intervención permitirá distribuir caudales producidos por los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos, que llegan a La Puntilla hacia las cuencas de Benegas, oeste de Godoy Cruz y Alto Godoy. Esto se logra mediante la operación de válvulas que permitirán derivar el agua de manera eficiente hacia las zonas que lo requieran, explicaron desde AYSAM.