Corte de agua impresvisto: este departamento no tendra servicio durante el día

Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Zona afectada

AYSAM compartió en sus redes sociales que se realizó un corte de agua imprevisto en el departamento de Godoy Cruz desde la calle Pablo Iglesias hasta Einstein y de Pergamino a Chuquisaca. Se está trabajando para solucionar el problema lo antes posible.

corte de agua (4) AYSAM se encuentra trabajando para mejorar el servicio.

Durante el corte del servicio: