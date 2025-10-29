Aguas Mendocinas compartió un comunicado en redes sociales, en el cual informa un corte de agua que ocurrirá este miércoles 29 en un departamento de la provincia de Mendoza. Debido a distintos trabajos, algunas áreas se quedarán sin servicio a lo largo de este día.
Corte de agua impresvisto: este departamento no tendra servicio durante el día
Este departamento sufrió un corte de agua imprevisto debido a la rotura de un caño maestro este miércoles 29 de octubre
AYSAM y nuevos trabajos
AYSAM es una empresa prestadora de servicios de agua potable y saneamiento más grande de la provincia. Abastecen de agua potable a más de 435.000 hogares en todo el territorio mendocino.
La empresa incluye un sistema de gestión ágil y moderno para brindar un servicio eficiente. Además, ofrecen atención personalizada y disponible las 24 horas, los 365 días del año.
Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.
Zona afectada
AYSAM compartió en sus redes sociales que se realizó un corte de agua imprevisto en el departamento de Godoy Cruz desde la calle Pablo Iglesias hasta Einstein y de Pergamino a Chuquisaca. Se está trabajando para solucionar el problema lo antes posible.
Durante el corte del servicio:
- Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.
- Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
- Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.
- Controle goteras en canillas y pérdidas en inodoros.