Corte de agua programado: a qué hora se quedará sin agua este departamento el martes 28 de octubre

corte de agua (4) AYSAM se encuentra trabajando para mejorar el servicio.

Esta cámara permitirá la distribución de la producción de agua potable desde las instalaciones de potabilización de Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas, según la demanda, asegurando de esta manera una administración del sistema más segura y eficaz.

Además, el proyecto contempla la instalación de un sistema de macromedición de caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza

Zonas y horarios afectados

AYSAM emitió un comunicado en redes sociales que el departamento de Tunuyán se quedará sin servicio debido a un empalme de redes este martes 28 de octubre. La ruta N° 40 Norte tendrá un corte de agua a partir de las 8:00 hasta las 17:00.

canilla agua Toma las medidas necesarias para abastecerte de agua durante el corte.

Durante el corte del servicio: