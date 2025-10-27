Corte de agua por tiempo indeterminado: una zona se quedará sin servicio este lunes

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua

arreglos en la cañerias La cañería de impulsión es la cañería que conduce los líquidos cloacales a presión desde la estación de bombeo.

Este lunes 27, se trabajará en la reparación de una cañería de impulsión de la red de agua sobre calle Córdoba, en Carmen de Patagones. Producto de la rotura, podría verse afectado el servicio con baja presión y/o posible falta de agua en la localidad.