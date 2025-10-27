Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua programado para este lunes 27 de octubre de 2025 en una zona de la provincia de Buenos Aires a raíz de arreglos en una cañería de impulsión. A continuación, se detalla el área afectada.
Corte de agua por tiempo indeterminado: una zona se quedará sin servicio este lunes
ABSA informó un corte de agua por trabajos programados en la red a raíz de arreglos. Se verá afectada una importante zona
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua
Este lunes 27, se trabajará en la reparación de una cañería de impulsión de la red de agua sobre calle Córdoba, en Carmen de Patagones. Producto de la rotura, podría verse afectado el servicio con baja presión y/o posible falta de agua en la localidad.
La empresa no aclaró por cuánto tiempo será el corte ni cuánto se demorarán en arreglarse el problema. Por ende, se recomienda cuidar las reservas de agua domiciliarias y utilizarlas en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.