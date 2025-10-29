El Quini 6 realizó este miércoles 29 de octubre de 2025 el sorteo 3317, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3317 del miércoles 29 de octubre
- TRADICIONAL
17 - 23 - 35 - 37 - 39 - 43
- LA SEGUNDA
00 - 03 - 29 - 32 - 35 - 39
- REVANCHA
08 - 11 - 17 - 22 - 37 - 39
- SIEMPRE SALE
00 - 10 - 15 - 16 - 25 - 27
- POZO EXTRA
00 - 03 - 08 - 11 - 17 - 22 - 23 - 29 - 32 - 35 - 37 - 39 - 43
Quini 6: ganadores del sorteo del miércoles 29 de octubre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $650.000.000
TRADICIONAL 5 aciertos, 18 ganadores $1.498.017,50
TRADICIONAL 4 aciertos, 865 ganadores $9351,79
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.581.574.649
SEGUNDA 5 aciertos, 20 ganadores $1.348.215,75
SEGUNDA 4 aciertos, 774 ganadores $10.451,28
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $4.727.518.047
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 23 ganadores $10.517.997
POZO EXTRA 6 aciertos, 380 ganadores $342.105
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15