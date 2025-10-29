REVANCHA

08 - 11 - 17 - 22 - 37 - 39

SIEMPRE SALE

00 - 10 - 15 - 16 - 25 - 27

POZO EXTRA

00 - 03 - 08 - 11 - 17 - 22 - 23 - 29 - 32 - 35 - 37 - 39 - 43

quini 6 sorteo miercoles

Quini 6: ganadores del sorteo del miércoles 29 de octubre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $650.000.000

TRADICIONAL 5 aciertos, 18 ganadores $1.498.017,50

TRADICIONAL 4 aciertos, 865 ganadores $9351,79

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.581.574.649

SEGUNDA 5 aciertos, 20 ganadores $1.348.215,75

SEGUNDA 4 aciertos, 774 ganadores $10.451,28

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $4.727.518.047

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 23 ganadores $10.517.997

POZO EXTRA 6 aciertos, 380 ganadores $342.105

quini 6 resultados sorteo miercoles 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3317 del miércoles 29 de octubre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: