Estandarizan el uso del olor de las personas como prueba científica en causas penales

La resolución instruye a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal a adecuar sus normativas internas al nuevo estándar, e invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir al protocolo a través del Consejo de Seguridad Interior. La medida no implicará gastos adicionales y entró en vigencia este jueves con su publicación de la resolución en el Boletín Oficial.

El Ministerio destacó que el protocolo busca “armonizar las prácticas operativas con criterios científicos, técnicos y jurídicos compatibles con los estándares internacionales”.

¿Qué es la odorología forense?

La odorología forense parte de la premisa de que cada persona posee un olor único, o odorotipo, capaz de dejar una huella olfativa en objetos, lugares o incluso en otras personas. Esta disciplina permite vincular a un individuo con una escena del crimen mediante el análisis de esos rastros.

Se trata de una metodología científica basada en la detección y comparación de compuestos orgánicos volátiles, para lo cual se utilizan perros especialmente entrenados o dispositivos conocidos como “narices electrónicas”.

Fuerzas federales unifican los protocolos de odorología y las provincias se irán sumando.

Cómo funciona la técnica del olor único

El olor se único y la huella olfativa está compuesta por compuestos orgánicos volátiles que varían según la genética, dieta, salud y ambiente de cada persona.