Causa ANDIS: la defensa de Diego Spagnuolo denunció manipulación y uso de IA en los audios bajo sospecha

Diego Spagnuolo El ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

El informe que presentó la defensa de Diego Spagnuolo

El informe —realizado por la firma europea Graudio Forensics, con sede en Madrid— sostiene que los registros carecen de continuidad temporal, presentan múltiples cortes y ediciones, y exhiben “características compatibles con manipulación intencionada”. Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, el documento también indica que en los audios habría presencia de “voz sintética generada por inteligencia artificial”.

Los audios, difundidos previamente por medios de comunicación, atribuían a Spagnuolo la presunta organización de un esquema de coimas vinculado a contratos de provisión de medicamentos entre ANDIS y la droguería Suizo Argentina, adjudicados bajo supuestas maniobras de direccionamiento y sobreprecios.

El fiscal federal Franco Picardi advirtió que los audios no constituyen la única evidencia incorporada al expediente y remarcó que la investigación incluye otros elementos recabados durante los allanamientos realizados en el marco de la causa.