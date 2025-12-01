La defensa de Diego Spagnuolo cuestionó la autenticidad de los audios que originaron la causa por presuntos sobornos en ANDIS y presentó un peritaje privado sostiene que los registros presentan cortes, ediciones y posibles voces generadas con inteligencia artificial.
Causa ANDIS: la defensa de Diego Spagnuolo denunció manipulación y uso de IA en los audios bajo sospecha
Un peritaje presentado ante la Justicia afirma que las grabaciones fueron editadas. La investigación contra Diego Spagnuolo sigue ya "que hay más elementos"
Desde la fiiscalía a cargo de la causa advirtieron que los audios no son la única prueba del expediente de la causa ANDIS.
En un nuevo capítulo de la causa por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la defensa del ex director del organismo, Diego Spagnuolo, presentó un peritaje en el que impugna la autenticidad de los audios que dieron origen a la causa por presuntos sobornos en el organismo.
El informe que presentó la defensa de Diego Spagnuolo
El informe —realizado por la firma europea Graudio Forensics, con sede en Madrid— sostiene que los registros carecen de continuidad temporal, presentan múltiples cortes y ediciones, y exhiben “características compatibles con manipulación intencionada”. Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, el documento también indica que en los audios habría presencia de “voz sintética generada por inteligencia artificial”.
Los audios, difundidos previamente por medios de comunicación, atribuían a Spagnuolo la presunta organización de un esquema de coimas vinculado a contratos de provisión de medicamentos entre ANDIS y la droguería Suizo Argentina, adjudicados bajo supuestas maniobras de direccionamiento y sobreprecios.
El fiscal federal Franco Picardi advirtió que los audios no constituyen la única evidencia incorporada al expediente y remarcó que la investigación incluye otros elementos recabados durante los allanamientos realizados en el marco de la causa.