Jimena Latorre escrachó en las redes a antimineros que vandalizaron un cartel en alta montaña

"Estos son los que se arrogan las banderas del ambientalismo y la única que verdaderamente enarbolan es la de la incongruencia", retrucó Latorre.

Y se quejó de que esos antimineros hayan vandalizado un cartel cuyo objetivo es precisamente "concientizar sobre la responsabilidad que individualmente también tenemos sobre el cuidado del ambiente".

Latorre fue incluso más allá y dijo que estas personas son "traidores a lo más elemental, su propia honestidad intelectual".

No es la primera vez que se registra este tipo de vandalismo. En la marcha antiminera durante el debate de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino -a principios de diciembre pasado- también se registraron varios hechos vandálicos en distintos edificios públicos y privados de Ciudad y fue la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, quien ratificó que el Gobierno decidió denunciar a esos grupos en la Justicia.

Quiénes son los "traidores" según Jimena Latorre

En la vandalización del cartel de alta montaña, los antimineros también escribieron "traidores" junto al eslogan del Gobierno de Mendoza y la misma Jimena Latorre les salió al cruce definiendo quienes para ella son traidores.

En un largo hilo de su posteo marcó:

"Los que piden cuidados y sanciones pero contaminan. Los que quieren controles pero no ser parte de ellos. Los que piden cuidar los bienes de los mendocinos y los vandalizan. Los que usan redes, IA, energía eléctrica, etc, etc... pero no quieren minería! Traidores a lo más elemental, su propia honestidad intelectual!".