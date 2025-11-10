OSEP aumentó el valor de las cuotas y de estudios como el papanicolaou y colposcopia

clínica odontológica osep 3.jpg

Nuevos valores de OSEP

Los aumentos se aplicarán para afiliados independientes y afiliados provenientes de convenios con Entidades Intermedias como Bomberos Voluntarios, Convento Carmelo del Espíritu Santo y María Madre de la Iglesia o la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Escribanos.

afiliados independientes osep Nuevos valores de la cuota de OSEP para afiliados voluntarios independientes.

“El afiliado mantendrá la categoría de cuota correspondiente al grupo de edad con que se incorporó al sistema, (salvo en el caso de los hijos al cumplir 21 años, la cuota a aplicar es de adherente menor de 40 años)”, reza la resolución Nº 1.194 que se publicó este lunes en el Boletín Oficial.

La norma también marca nuevos valores para los afiliados voluntarios, a cargo de obligatorios:

afiliados indirectos obligatorios osep Nuevos valores de OSEP para los afiliados voluntarios, a cargo de obligatorios.

Y para los afiliados por resolución 707/00, que son aquellos que decidieron la continuidad voluntaria de la afiliación:

afiliados voluntarios osep diciembre 2025 Precios para la cuota de otros afiliados de OSEP.

Y fija nuevos aranceles para exámenes de admisión médica y para estudios como papanicolaou y colonoscopía.