OSEP aumentó el valor de las cuotas y de estudios como el papanicolaou y colposcopia

La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) autorizó un aumento en la cuota mensual de afiliados voluntarios a cargo de obligatorios e independientes; y nuevos valores para los aranceles de exámenes médicos.
Los incrementos se aplicarán desde el 1 de diciembre. Para el cálculo, OSEP tuvo en cuenta la situación técnico-financiera así como la equidad entre los aportantes a un sistema solidario.
Se tomó como base la cuota de septiembre cada sub-segmento de afiliación voluntaria, más el porcentaje de aumento informado por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, que incluye los Fondos Especiales de OSEP (catastróficas más discapacidad) y la unificación de criterios de aportes entre los sistemas obligatorio y voluntario.
Nuevos valores de OSEP
Los aumentos se aplicarán para afiliados independientes y afiliados provenientes de convenios con Entidades Intermedias como Bomberos Voluntarios, Convento Carmelo del Espíritu Santo y María Madre de la Iglesia o la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Escribanos.
“El afiliado mantendrá la categoría de cuota correspondiente al grupo de edad con que se incorporó al sistema, (salvo en el caso de los hijos al cumplir 21 años, la cuota a aplicar es de adherente menor de 40 años)”, reza la resolución Nº 1.194 que se publicó este lunes en el Boletín Oficial.
La norma también marca nuevos valores para los afiliados voluntarios, a cargo de obligatorios:
Y para los afiliados por resolución 707/00, que son aquellos que decidieron la continuidad voluntaria de la afiliación:
Y fija nuevos aranceles para exámenes de admisión médica y para estudios como papanicolaou y colonoscopía.
- Examen de Admisión Adultos: $35.100
- Examen de Admisión Niños: $27.900
- Papanicolaou y colposcopía: $49.500
- Otoemisiones acústicas: $24.800
- Exámenes de adultos y niños en Malargüe y General Alvear: $22.100