Los controladores aéreos anticiparon paros y hay dudas por los vuelos del próximo fin de semana largo

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el gremio que nuclea a los controladores aéreos de todo el país, convocó a un plenario nacional para este martes con el objetivo de definir si profundiza el plan de lucha por “incumplimientos paritarios por parte del Estado” que podría repercutir con los vuelos.
De no destrabarse el conflicto, podrían registrarse demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos durante el próximo fin de semana largo -a partir del viernes 21 de noviembre-, especialmente en los aeropuertos de Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Mendoza y Bariloche.
Según advirtieron desde la organización sindical, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) “incumplió los compromisos asumidos” en la última negociación paritaria. “La profundización del conflicto es consecuencia directa de la inacción empresarial”, afirmaron los controladores aéreos desde ATEPSA.
Las medidas de fuerza vigentes afectan a vuelos de carga
Hasta el momento, las medidas afectan únicamente a los vuelos aviación de carga en horario nocturno, entre las 22 y las 6. Durante ese período, los controladores aéreos no autorizan despegues de aeronaves destinadas exclusivamente al transporte de carga ni reciben planes de vuelo.
Están exceptuadas las operaciones humanitarias, sanitarias, de Estado y misiones de búsqueda y salvamento.
El cronograma de paros se extenderá hasta el 30 de noviembre. Aunque el impacto sobre los pasajeros es limitado, las interrupciones ya generaron complicaciones en sectores productivos que dependen del transporte aéreo, como el farmacéutico, agroexportador e industrial.
Sin embargo, el plenario de este martes podría marcar un cambio de escenario. “Si no logramos el diálogo, nos veremos obligados a incrementar las medidas legítimas de acción sindical”, adelantó la conducción del gremio. En ese caso, podrían verse afectadas operaciones comerciales y vuelos de cabotaje e internacionales.
Los reclamos de los controladores aéreos
El conflicto se originó en el presunto incumplimiento de cláusulas del acuerdo paritario firmado hace más de dos meses. ATEPSA sostiene que EANA no cumplió con compromisos relacionados con los aumentos salariales, la carrera profesional de los controladores aéreos, la actualización de funciones y la adecuación de condiciones laborales.
En agosto, el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria, pero al no haberse alcanzado un acuerdo, el sindicato reactivó las medidas de fuerza en noviembre. “La falta de avances afecta la estabilidad laboral y los ingresos de los trabajadores. Instamos a EANA a dar respuestas concretas”, reclamó el gremio.
Desde la empresa estatal, en cambio, aseguraron que el acuerdo paritario vigente rige hasta diciembre y que no existen atrasos salariales. No obstante, reconocieron que algunas cláusulas vinculadas a progresiones de categoría y estructura organizativa “requieren análisis presupuestario y administrativo”.