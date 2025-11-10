Macri convocó al Consejo Nacional del PRO para definir el rumbo tras las diferencias con Milei

Se prevé en la agenda de la cumbre haya debates sobre el futuro del PRO, de cómo seguirá la relación con el oficialismo

Javier Milei afirmó el acuerdo con Macri es "fundamental" para tratar de ganar las Elecciones Javier Milei y Mauricio Macri. El PRO busca redefinir so rol como aliado al oficialismo (Foto: archivo).

Tensión entre Mauricio Macri y Javier Milei

Esta reunión se da en el marco de un nuevo episodio de tensión entre LLA y el PRO, que se reflotó en el último encuentro entre Macri y el presidente Javier Milei dónde “no lograron ponerse de acuerdo” en ciertos puntos, como confirmó el ex mandatario.

Macri también calificó de “negativa” la aceptación de la renuncia del ex jefe de gabinete Guillermo Francos y de poner en su lugar a alguien “sin experiencia” como Manuel Adorni.

Estas diferencias, que hoy resurgen, se empezaron a visibilizar durante las legislativas porteñas, el pasado 18 de mayo, dónde una de las figuras más importantes del espacio macrista, Silvia Lospennato, se enfrentó a Milei por la caída del proyecto de ‘Ficha Limpia’.

Lospennato aseguró que el Presidente la defraudó “después de leer el infame comunicado, dónde se lavaron las manos” y la acusaron de ser la responsable de que la iniciativa no tuviera los votos necesarios para promulgarse, cuando ni siquiera era senadora.

Esa situación hizo tambalear la posible unidad entre ambos espacios, sin embargo, se oficializó una lista única en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires e, incluso, se extendió a las legislativas nacionales.

A pesar de que muchos integrantes del PRO están conformes con la alianza, hay ciertas personalidades, como María Eugenia Vidal, que no están de acuerdo con el escenario que enfrenta el partido liderado por Macri, más aún cuando una de las figuras que más ha recobrado fuerza dentro de LLA es el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli (PRO).

Por el momento, no trascendieron los nombres de los posibles asistentes a la reunión que propuso Macri para este miércoles, aunque hay probabilidades de que estén presentes el presidente del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.