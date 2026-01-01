Error del Banco Nación: la Cámara de Diputados descontará este viernes los casi $700.000 depositados

Banco Nación error Miles de estatales festejaron cuando vieron el dinero extra depositado en sus cuentas sueldo. La alegría les duró poco ya que se descontará. Imagen ilustrativa generada con IA

A pesar de ser día inhábil, el Banco Nación aceleró el proceso de reversión de los fondos que depositó equivocadamente en función de rendimientos en pesos o en dólares. Igualmente quedan abiertas muchas preguntas de aquellos que ya se habían gastado esa plata.

La sorpresa de los empleados de la Cámara de Diputados de la Nación

Los empleados legislativos cobraron a fines de diciembre el aguinaldo con un bono y el salario de diciembre, pero el miércoles se sorprendieron con la existencia de un nuevo depósito de $699.177,82, lo mismo que le ocurrió a miles de personas que incluso no son estatales pero sí tienen una cuenta sueldo en el Banco Nación.

La alegría de todos los supuestos beneficiarios duró poco tiempo teniendo en cuenta que no se trató de un bono ni un sueldo extra. Lo que sucedió fue un "error bancario” identificado con el mensaje "Rend pesos" en el resumen del home banking.

La noticia impactó en los empleados legislativos que comenzaron a comunicarse por Whatsapp para averiguar cuál era el motivo del pago del Banco Nación, que más tarde fue aclarado por las autoridades de la Cámara de Diputados.

Fuente: Noticias Argentinas