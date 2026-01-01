En medio de rumores y sin comunicación oficial del Banco Nación hasta el momento, la Cámara de Diputados informó que descontará este viernes -el primer día hábil del año- a sus empleados los casi $700.000 que pagó por un error técnico de la entidad bancaria.
Error del Banco Nación: la Cámara de Diputados descontará este viernes los casi $700.000 depositados
En algunos casos, incluso de personas que no son empleados estatales, ya se les empezó a descontar lo que el Banco Nación les acreditó de manera equivocada
De hecho, autoridades de la Cámara Baja habían solicitado el miércoles a los trabajadores que "no se gastaran" esa suma extraordinaria porque sería restada de sus cuentas durante el primer día hábil del 2026.
En otros casos, con cifras similares o inferiores ya se concretó el descuento durante el feriado del 1 de enero, cuando la mayoría ni se lo esperaba. Bajo la leyenda "Rev inter" se debitó la misma cantidad de dinero que se había depositado horas antes por una equivocación.
A pesar de ser día inhábil, el Banco Nación aceleró el proceso de reversión de los fondos que depositó equivocadamente en función de rendimientos en pesos o en dólares. Igualmente quedan abiertas muchas preguntas de aquellos que ya se habían gastado esa plata.
La sorpresa de los empleados de la Cámara de Diputados de la Nación
Los empleados legislativos cobraron a fines de diciembre el aguinaldo con un bono y el salario de diciembre, pero el miércoles se sorprendieron con la existencia de un nuevo depósito de $699.177,82, lo mismo que le ocurrió a miles de personas que incluso no son estatales pero sí tienen una cuenta sueldo en el Banco Nación.
La alegría de todos los supuestos beneficiarios duró poco tiempo teniendo en cuenta que no se trató de un bono ni un sueldo extra. Lo que sucedió fue un "error bancario” identificado con el mensaje "Rend pesos" en el resumen del home banking.
La noticia impactó en los empleados legislativos que comenzaron a comunicarse por Whatsapp para averiguar cuál era el motivo del pago del Banco Nación, que más tarde fue aclarado por las autoridades de la Cámara de Diputados.
Fuente: Noticias Argentinas