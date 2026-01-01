En Miami predominarán en el 2026 las cocinas funcionales

Además, la funcionalidad toma protagonismo con soluciones de almacenamiento inteligente: cajones extraíbles, estaciones de trabajo escondidas y espacios diseñados para electrodomésticos específicos que optimizan cada centímetro útil.

La cocina de 2026 será un lugar para cocinar y además un espacio flexible, social y adaptable, donde el diseño habla tanto de comodidad como de identidad personal. "Esa búsqueda de equilibrio entre estética y utilidad es un rasgo que empresas locales están ayudando a definir en el mercado de Miami y más allá", comenta Daniel.

isla cocina Cocina tendencia Miami

Personalización y materiales: lo que viene en cocinas 2026 desde la mirada de expertos en Miami

Uno de los cambios más relevantes será el uso de texturas y materiales que añaden profundidad visual sin sacrificar funcionalidad.

Estos nuevos acercamientos coinciden con pronósticos en diseño que subrayan acabados con veta visible, mezclas de materiales contrastantes -como madera y metal o vidrio integrado- y superficies que evitan el alto brillo excesivo, optando por texturas que resalten la artesanía del mueble.

Danny destaca que la demanda de acabados personalizados refleja un cambio en la forma en que las personas ven la cocina: “Ya no basta con seleccionar un color o forma estándar. La gente quiere que el espacio cuente una historia, que responda a su manera de vivir y que visualmente dialogue con el resto de la casa”.