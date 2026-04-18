Las paredes blancas tienen los días contados: esta es la tendencia que se impone en decoración de interiores

Los tonos neutros no han desaparecido, pero sí han evolucionado hacia versiones mucho más orgánicas e intensas. El beige tradicional ha mutado en tonos arena más densos, mientras que el gris plano cede su lugar al piedra. La paleta protagonista de esta temporada incluye colores con fuerte personalidad como la terracota, el óxido y el verde oliva.

Esta técnica de decoración genera una atmósfera envolvente y sumamente sofisticada, ideal para livings o dormitorios donde se busca el descanso. Al equilibrar, por ejemplo, un living de paredes color tierra con textiles naturales y sillones en tonos claros, se logra una armonía perfecta que proyecta elegancia sin sacrificar la sensación de hogar.

pared blanca pintura Descubrí las tendencias en decoración que llegan para destronar al color blanco en las paredes.

Paredes con textura

Las superficies lisas y perfectamente uniformes están dejando lugar a paredes con relieve que interactúan con la luz de manera irregular. Técnicas artesanales como el microcemento y los acabados tipo cal son los nuevos favoritos. Estas superficies no solo aportan una profundidad visual que la pintura plana (y más aún la blanca) no posee, sino que generan un efecto orgánico y táctil que eleva el espacio sin necesidad de añadir muebles o cuadros adicionales.

Optar por una pared de microcemento en un ambiente minimalista, por ejemplo, permite que la propia estructura se convierta en la decoración. El relieve suave y el acabado artesanal reflejan la luz de forma difusa, creando rincones con sombras suaves que otorgan un alma única a cada habitación.

pared blanca Las paredes blancas son cosa del pasado.

Papel tapiz y muralismo a gran escala

El papel tapiz ha dejado de ser un recurso nostálgico para convertirse en verdadero protagonista este año. La tendencia se inclina por murales botánicos, paisajes oníricos o gráficos abstractos de gran escala que ocupan una superficie completa. La clave para implementar este recurso de decoración sin saturar el ambiente es la moderación: se recomienda elegir una única pared de impacto y combinarla con mobiliario de líneas neutras que dialoguen con la paleta de colores del mural.