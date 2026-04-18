El cárdigan es tendencia en 2026: así se lleva el abrigo estrella de la temporada de otoño-invierno

Los modelos oversized siguen liderando por su comodidad y aire moderno.

siguen liderando por su comodidad y aire moderno. Los cropped (cortos) son ideales para marcar la silueta con pantalones de tiro alto.

(cortos) son ideales para marcar la silueta con pantalones de tiro alto. Aquellos con detalles diferenciadores, como botones joya, se posicionan como la opción de lujo para el día a día.

cárdigans tendencias 1

El cárdigan como abrigo principal y pieza de layering

Una de las formas más fuertes de llevarlo es como reemplazo directo de la campera o el saco liviano en días de media estación. Por otro lado, la técnica del layering (superposición de capas) invita a usarlo sobre camisas clásicas, dejando asomar cuellos y puños.

Esta combinación no solo aporta calidez, sino que genera un relieve visual que hace al look con cárdigan mucho más interesante y pulido.

cárdigans tendencias

Cómo llevar el cárdigan para un estilo minimalista

Para las más vanguardistas, la moda dicta usar estas prendas totalmente cerradas y sin nada debajo, funcionando como un top único.

Es una apuesta minimalista y muy femenina que queda excelente con jeans rectos o faldas midi. Esta forma de uso resalta la textura del tejido y convierte a la pieza en el centro de atención, demostrando que el punto también puede ser moderno y audaz.

cárdigans tendencias 2

El abrigo ideal para la noche: combinaciones con brillo

Invertir en una prenda de buena calidad permite, incluso, llevarla en eventos nocturnos. La clave está en el contraste: combinar la lana gruesa con géneros satinados o seda, como un vestido lencero.

Este choque de texturas, lo rústico del tejido frente al brillo de la tela lánguida, es un truco de experta que garantiza un look contemporáneo y súper estiloso para cualquier salida.

cárdigans tendencias 4