El otoño-invierno 2026 en Argentina trae de regreso un abrigo fundamental que se reinventa por completo: los cárdigans. Lejos de ser esa pieza olvidada en el fondo del placard, este año se consolidan como la tendencia indiscutida del street style, ofreciendo una versatilidad que pocas prendas de punto logran alcanzar en el uso diario.
El cárdigan es tendencia en 2026: así se lleva el abrigo estrella de la temporada de otoño-invierno
Las claves para llevar el abrigo en tendencia de la temporada. Del oversize al uso como top, te contamos cómo elevar tu outfit con cárdigans
Ya no se trata solo de una elección por comodidad; los nuevos cárdigans proponen texturas ricas y cortes estratégicos que marcan las tendencias de la temporada. Al ser un abrigo tan adaptable, su éxito reside en el styling: el modo en que lo combinamos define si estamos ante un look relajado o una apuesta sofisticada, reafirmando por qué estas prendas lideran las vidrieras actuales.
Cárdigans en tendencia: los modelos que dominan el 2026
La variedad de este año es amplia, pero hay tres estilos que se destacan sobre el resto.
- Los modelos oversized siguen liderando por su comodidad y aire moderno.
- Los cropped (cortos) son ideales para marcar la silueta con pantalones de tiro alto.
- Aquellos con detalles diferenciadores, como botones joya, se posicionan como la opción de lujo para el día a día.
El cárdigan como abrigo principal y pieza de layering
Una de las formas más fuertes de llevarlo es como reemplazo directo de la campera o el saco liviano en días de media estación. Por otro lado, la técnica del layering (superposición de capas) invita a usarlo sobre camisas clásicas, dejando asomar cuellos y puños.
Esta combinación no solo aporta calidez, sino que genera un relieve visual que hace al look con cárdigan mucho más interesante y pulido.
Cómo llevar el cárdigan para un estilo minimalista
Para las más vanguardistas, la moda dicta usar estas prendas totalmente cerradas y sin nada debajo, funcionando como un top único.
Es una apuesta minimalista y muy femenina que queda excelente con jeans rectos o faldas midi. Esta forma de uso resalta la textura del tejido y convierte a la pieza en el centro de atención, demostrando que el punto también puede ser moderno y audaz.
El abrigo ideal para la noche: combinaciones con brillo
Invertir en una prenda de buena calidad permite, incluso, llevarla en eventos nocturnos. La clave está en el contraste: combinar la lana gruesa con géneros satinados o seda, como un vestido lencero.
Este choque de texturas, lo rústico del tejido frente al brillo de la tela lánguida, es un truco de experta que garantiza un look contemporáneo y súper estiloso para cualquier salida.