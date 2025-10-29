México y Estados Unidos refuerzan el diálogo tras el ataque en el Pacífico

México coopera, pero mantiene su soberanía

Tras la reunión, De la Fuente declaró que “México coopera, pero no se subordina”, y remarcó el carácter pacifista y responsable del país en la región. Subrayó que la Semar seguirá defendiendo los límites marítimos mexicanos, sin profundizar en el incidente con Estados Unidos.

sheinbaum-mexico-drogas-efe-1 La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Crédito: EFE.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el sobreviviente fue rescatado y pidió que estos hechos se analicen en una mesa bilateral.

“Queremos que se cumplan todos los tratados internacionales. No estamos de acuerdo con estos ataques”, afirmó. “Queremos que se cumplan todos los tratados internacionales. No estamos de acuerdo con estos ataques”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que el ataque en aguas del Pacífico Oriental dejó catorce muertos en cuatro lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico, aunque no ofreció detalles sobre una de ellas.