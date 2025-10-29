México y Estados Unidos refuerzan el diálogo tras el ataque en el Pacífico

México y Estados Unidos mantuvieron este martes una reunión clave sobre cooperación marítima, luego del ataque estadounidense a cuatro embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el océano Pacífico, donde murieron catorce personas. La Marina mexicana continúa buscando a un sobreviviente del incidente.
Según EFE, el encuentro se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y reunió al canciller Juan Ramón de la Fuente, al embajador estadounidense Ronald Johnson y al titular de la Semar, Raymundo Morales, en la sede de la cancillería mexicana.
Según el comunicado oficial, el objetivo fue “fortalecer la coordinación bilateral en materia marítima”, aunque no se hizo mención directa al ataque en el Pacífico. Ambas naciones coincidieron en priorizar la protección de la vida humana en el mar y el respeto a la soberanía nacional.
México coopera, pero mantiene su soberanía
Tras la reunión, De la Fuente declaró que “México coopera, pero no se subordina”, y remarcó el carácter pacifista y responsable del país en la región. Subrayó que la Semar seguirá defendiendo los límites marítimos mexicanos, sin profundizar en el incidente con Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el sobreviviente fue rescatado y pidió que estos hechos se analicen en una mesa bilateral.
Por su parte, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que el ataque en aguas del Pacífico Oriental dejó catorce muertos en cuatro lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico, aunque no ofreció detalles sobre una de ellas.