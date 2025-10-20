México y Estados Unidos refuerzan controles en la frontera para frenar el tráfico de armas

El plan contempla operativos coordinados y controles más estrictos en los cruces fronterizos, con el objetivo de “salvaguardar la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, informaron autoridades de ambos gobiernos.
Uno de los puntos clave del operativo se ubica en el Puente Córdova-Américas, que conecta Ciudad Juárez con El Paso (Texas), donde militares mexicanos inspeccionan vehículos en busca de armamento y municiones. La semana pasada Estados Unidos endureció su control en la frontera con México.
Un problema de frontera de larga data
El refuerzo llega tras el asesinato del abogado Héctor René Rocha González, ocurrido recientemente en Juárez. La víctima fue atacada con un rifle AK-47 —un arma que, según las autoridades, ingresó de contrabando desde Estados Unidos—, lo que volvió a exponer el impacto del flujo ilegal de armamento sobre la violencia local.
De acuerdo con el investigador Ricardo Melgoza Ramos, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la iniciativa representa “una nueva oportunidad” tras los fracasos de operativos anteriores, como el de Rápido y Furioso (2006-2011).
“Cruzan unas 200.000 armas de Estados Unidos a México cada año: el 43 % desde Texas, el 22 % desde Arizona y el 9 % desde California. Con la plataforma E-Trace, ahora se podrá rastrear el origen del arma más rápido y atacar el financiamiento del crimen”, explicó.
Nuevo enfoque de seguridad
El acuerdo se produce en el marco de la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca romper con el lema “abrazos, no balazos” de la administración anterior.
“Ahora se está combatiendo más, aunque aún hay regiones donde el crimen organizado tiene control”, indicó Melgoza.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, respaldó la iniciativa durante su visita a Ciudad de México, donde se reunió con Sheinbaum para reforzar la cooperación bilateral. “Nunca se había logrado un acuerdo de este tipo”, destacó la mandataria mexicana.
El abogado y exfuncionario Fernando Rubalcaba agregó que la colaboración permite “un clima de entendimiento en materia de seguridad pública” y destacó el uso conjunto de sistemas como IBIS (México) y IBIN (Interpol) para rastrear armas.