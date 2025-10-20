México y Estados Unidos refuerzan controles en la frontera para frenar el tráfico de armas

Un problema de frontera de larga data

El refuerzo llega tras el asesinato del abogado Héctor René Rocha González, ocurrido recientemente en Juárez. La víctima fue atacada con un rifle AK-47 —un arma que, según las autoridades, ingresó de contrabando desde Estados Unidos—, lo que volvió a exponer el impacto del flujo ilegal de armamento sobre la violencia local.

De acuerdo con el investigador Ricardo Melgoza Ramos, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la iniciativa representa “una nueva oportunidad” tras los fracasos de operativos anteriores, como el de Rápido y Furioso (2006-2011).

“Cruzan unas 200.000 armas de Estados Unidos a México cada año: el 43 % desde Texas, el 22 % desde Arizona y el 9 % desde California. Con la plataforma E-Trace, ahora se podrá rastrear el origen del arma más rápido y atacar el financiamiento del crimen”, explicó.

Nuevo enfoque de seguridad

El acuerdo se produce en el marco de la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca romper con el lema “abrazos, no balazos” de la administración anterior.

“Ahora se está combatiendo más, aunque aún hay regiones donde el crimen organizado tiene control”, indicó Melgoza.

Marco-Rubio-Mexico-EFE-1 Claudia Sheinbaum presidenta de México, saludando al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Ciudad de México (Archivo). Crédito: EFE/ Presidencia de México.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, respaldó la iniciativa durante su visita a Ciudad de México, donde se reunió con Sheinbaum para reforzar la cooperación bilateral. “Nunca se había logrado un acuerdo de este tipo”, destacó la mandataria mexicana.

El abogado y exfuncionario Fernando Rubalcaba agregó que la colaboración permite “un clima de entendimiento en materia de seguridad pública” y destacó el uso conjunto de sistemas como IBIS (México) y IBIN (Interpol) para rastrear armas.