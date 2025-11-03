El Gobierno de Estados Unidos busca reactivar la ayuda para alimentos

Scott Bessent El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que los fondos del programa de asistencia para comprar alimentos podrían reactivarse esta semana.

Donald Trump promete cumplir con el fallo judicial

El viernes, el propio Donald Trump aseguró en Truth Social que no se opondrá al fallo de los tribunales y que su Gobierno ya trabaja en la reapertura del programa SNAP. La medida busca aliviar la presión social y política provocada por el cierre del Gobierno, que ya supera los 33 días y podría convertirse en el más largo de la historia de Estados Unidos.

Mientras tanto, varios estados activaron fondos de emergencia y apoyan a los bancos de comida locales para garantizar el acceso a alimentos a las familias más afectadas. Una docena de administraciones locales ya transfirieron recursos propios para evitar el desabastecimiento.

Crisis política y extensión del cierre en Estados Unidos

El cierre federal se mantiene por el enfrentamiento entre demócratas y republicanos en el Congreso. Los demócratas exigen que, antes de aprobar el nuevo presupuesto, se extiendan los subsidios del programa de salud Obamacare, mientras que los republicanos, respaldados por Donald Trump, insisten en reabrir primero el Gobierno y negociar después.

Millones de estadounidenses esperan que el Tesoro y el Departamento de Agricultura cumplan la promesa de reactivar el programa SNAP esta misma semana y que los fondos para alimentos vuelvan a fluir con normalidad.