El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró este domingo que los fondos del programa de asistencia para comprar alimentos podrían reactivarse el próximo miércoles. El anuncio llega después de que los recursos estuvieran congelados desde el sábado debido al cierre del Gobierno federal.
El Gobierno de Estados Unidos busca reactivar la ayuda para alimentos
El cierre del Gobierno complica el acceso a alimentos en Estados Unidos, pero Donald Trump promete reactivar los fondos esta semana
En una entrevista con CNN, Bessent explicó que el Ejecutivo de Donald Trump no apelará la decisión judicial que obliga a buscar financiamiento para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del que dependen más de 42 millones de personas.
El Departamento de Agricultura había dicho inicialmente que no usaría fondos de emergencia para sostener el programa de cupones de alimentos, pero ahora el Tesoro evalúa opciones para restablecerlo en los próximos días. “Hay un proceso que debe seguirse, y tenemos que determinar cuál es ese proceso”, señaló Bessent.
Donald Trump promete cumplir con el fallo judicial
El viernes, el propio Donald Trump aseguró en Truth Social que no se opondrá al fallo de los tribunales y que su Gobierno ya trabaja en la reapertura del programa SNAP. La medida busca aliviar la presión social y política provocada por el cierre del Gobierno, que ya supera los 33 días y podría convertirse en el más largo de la historia de Estados Unidos.
Mientras tanto, varios estados activaron fondos de emergencia y apoyan a los bancos de comida locales para garantizar el acceso a alimentos a las familias más afectadas. Una docena de administraciones locales ya transfirieron recursos propios para evitar el desabastecimiento.
Crisis política y extensión del cierre en Estados Unidos
El cierre federal se mantiene por el enfrentamiento entre demócratas y republicanos en el Congreso. Los demócratas exigen que, antes de aprobar el nuevo presupuesto, se extiendan los subsidios del programa de salud Obamacare, mientras que los republicanos, respaldados por Donald Trump, insisten en reabrir primero el Gobierno y negociar después.
Millones de estadounidenses esperan que el Tesoro y el Departamento de Agricultura cumplan la promesa de reactivar el programa SNAP esta misma semana y que los fondos para alimentos vuelvan a fluir con normalidad.