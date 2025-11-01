Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ampliaron su presencia en el Caribe con el despliegue del crucero lanzamisiles USS Gettysburg (CG-64), que llegó a la región desde Norfolk, Virginia. El buque se suma al USS Lake Erie (CG-70), según confirmaron medios especializados como The Washington Post y The War Zone, citando fuentes de la Marina estadounidense.
Estados Unidos sigue reforzando su presencia en el Caribe en medio de tensiones con Venezuela
Estados Unidos envió otro buque lanzamisiles al Caribe en medio de rumores de próximos ataques a Venezuela
Al mismo tiempo, el USS Fort Lauderdale, que operaba en aguas caribeñas, regresó a Florida. En los próximos días se espera el arribo del portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno de la flota naval de Estados Unidos, que se unirá a las fuerzas desplegadas frente a Venezuela, informó EFE.
El mayor despliegue en décadas cerca de Venezuela
Con este movimiento, Estados Unidos tendrá en el Caribe un total de trece unidades navales: ocho buques de guerra (seis destructores), tres buques anfibios y un submarino. Según el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), se trata del mayor despliegue estadounidense en América Latina desde la Guerra del Golfo en los años 90.
En Florida, legisladores republicanos celebraron el aumento de la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. La congresista María Elvira Salazar ironizó en redes sociales: “Maduro quería una Navidad adelantada, pero Halloween siempre llega primero”.
Trump niega planes de ataque a Venezuela
Mientras tanto, el Miami Herald y The Wall Street Journal informaron que Estados Unidos podría estar preparando bombardeos contra instalaciones militares en Venezuela. El presidente Donald Trump desmintió esas versiones desde el Air Force One: “No, no son verdad”.
Sin embargo, el líder republicano reiteró su compromiso de frenar el tráfico de drogas por mar. Desde septiembre, operaciones militares en el Pacífico y el Caribe destruyeron 15 embarcaciones y dejaron más de 60 muertos.
La ONU denunció que esas acciones podrían violar el derecho internacional y exigió al gobierno estadounidense “poner fin a los ataques que tienen un alto costo humano”.