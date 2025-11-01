Estados Unidos sigue reforzando su presencia en el Caribe en medio de tensiones con Venezuela

Al mismo tiempo, el USS Fort Lauderdale, que operaba en aguas caribeñas, regresó a Florida. En los próximos días se espera el arribo del portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno de la flota naval de Estados Unidos, que se unirá a las fuerzas desplegadas frente a Venezuela, informó EFE.

El mayor despliegue en décadas cerca de Venezuela

Con este movimiento, Estados Unidos tendrá en el Caribe un total de trece unidades navales: ocho buques de guerra (seis destructores), tres buques anfibios y un submarino. Según el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), se trata del mayor despliegue estadounidense en América Latina desde la Guerra del Golfo en los años 90.