Donald Trump evalúa una estrategia global de dolarización, según el Financial Times que señala a la Argentina

“Es una propuesta que se está tomando muy en serio, aunque aún está en desarrollo. No se han tomado decisiones finales”, declaró Hanke al diario Financial Times.

dolarizacion y milei.jpg La dolarización fue una promesa central de campaña del presidente argentino Javier Milei en las elecciones de 2023.

Argentina, en el radar

En este contexto, el periódico británico señala que Argentina es vista por “algunos funcionarios y economistas” como un “candidato principal” para adoptar el dólar, debido a la recurrente pérdida de confianza en el peso.

La mención llega en momentos en que Estados Unidos busca contener la reciente crisis de los mercados. Sin embargo, tanto Washington como Buenos Aires aseguran que la dolarización “no está activamente bajo consideración” por ahora.

Hanke, quien ha asesorado a distintos países en procesos de dolarización, mencionó que además de Argentina, otras naciones potenciales serían Líbano, Pakistán, Ghana, Turquía, Egipto, Venezuela y Zimbabue.

El diario El Croista aclara que el Financial Times contextualiza estas discusiones antes del anuncio del swap por u$s 20.000 millones entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central de la República Argentina, operación que llegó en un momento crítico tras las turbulencias financieras posteriores a la derrota electoral del Gobierno en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

Rivalidad con China y el antecedente de Milei

Las conversaciones en el entorno de Donald Trump se dan en medio de la preocupación por el creciente impulso de Beijing para reducir el uso del dólar en los mercados emergentes.

Un portavoz de la Casa Blanca confirmó las reuniones con Hanke, pero aclaró que no hay una decisión oficial sobre promover la dolarización. Aun así, el expresidente Trump ha reiterado su compromiso de “mantener la fortaleza y el poder del dólar”.

Cabe recordar que la dolarización fue una promesa central de campaña del presidente argentino Javier Milei en las elecciones de 2023. Sin embargo, el actual ministro de Economía, Luis Caputo, descartó esa posibilidad en el corto plazo por la falta de reservas, aunque no la excluyó completamente.

Por su parte el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que la dolarización podría condenar a Argentina a un bajo crecimiento al obligarla a adoptar las políticas monetarias de la Reserva Federal de EEUU, para figuras como Jay Newman, de Elliott Management, es lo que "tiene que suceder si quieres romper el ciclo.

Fuentes: Financial Times, Noticias Argentinas y El Cronista