Milei ya está en Miami para participar del American Business Forum junto a líderes mundiales

La agenda del presidente Milei en Miami

El presidente será orador en el American Business Forum (5 y 6 de noviembre, Kaseya Center), que tendrá como asistentes destacados a figuras como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; Lionel Messi (capitán de la Selección argentina); María Corina Machado (dirigente opositora venezolana, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025); Jamie Dimon (CEO de JP Morgan Chase); el actor Will Smith; y Stefano Domenicali (presidente de la Fórmula 1), entre otros.

Aunque se intentó coordinar, la reunión y la foto con Donald Trump no serán posibles en esta ocasión porque no coinciden los horarios de la presentación de uno y otro.

trump milei casa blanca Javier Milei y Donald Trump en la visita del presidente a la Casa Blanca, a principios de octubre.

Milei viajará a Nueva York con dos objetivos principales

El primero es una visita religiosa, acudiendo a la tumba del Rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, para agradecer por el triunfo de La Libertad Avanza. Schneerson es uno de los líderes judíos más influyentes del siglo XX, considerado milagroso.

Posteriormente, asistirá a un encuentro con empresarios inversores en Argentina, organizado por el Consejo de las Américas (Council of the Americas), donde si, posiblemente, se cruce con Trump de manera informal.

La última parada antes de volver a Buenos Aires será La Paz, Bolivia, para asistir a la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano), quien se impuso con más del 54% de los votos y pone fin a dos décadas de administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS).