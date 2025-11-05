La CGT eligió a un nuevo triunvirato para su conducción con la mira en combatir la reforma laboral

La CGT (Confederación General del Trabajo) votó este miércoles al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). El oobjetivo central -dijeron- será combatir la reforma laboral que impulsa Javier Milei.
Así lo definieron los dirigentes en el congreso que se llevó a cabo en el estadio Obras, donde también se eligió a Andrés Rodríguez, de UPCN, como secretario adjunto, y a Osvaldo Lobato como secretario gremial.
El congreso había sido presidido por Héctor Daer, cosecretario general saliente, y tuvo como anfitrión a Oscar Lingeri, de Obras Sanitarias, quien durante el momentos de los discursos expresó que en la central “no somos kukas ni comunistas, somos peronistas”.
Barrionuevo y la UTA se fueron enojados
Antes de la votación, el dirigente Luis Barrionuevo y el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, se retiraron disconformes con la decisión de la mayoría del comité central confederal elegir un nuevo triunvirato.
Barrionuevo y otros gremios opositores a la conducción pujaban por volver a un unicato, con un solo secretario general en lugar de una mesa colegiada.
Con un total de 1.639 votos y solo 35 en blanco -la UTA se retiró antes pero se mantiene dentro de la CGT- los elegidos para reemplazar a los cosecretarios generales Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estacioneros) fueron Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguro). Por su parte, Octavio Argüello (Camioneros), el último en arribar a la cúpula tras el portazo de Pablo Moyano, permanecerá en el cargo.
La Secretaría de Relaciones Internacionales fue de nuevo para Gerardo Martínez (UOCRA), en tanto que Daer tendrá la Secretaría de Interior.
La central se reunió temprano para elegira quiénes la conducirán durante el debate de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que muchos sindicatos interpretan como una segura pérdida de derechos.
El objetivo del gobierno e nacional es conseguir su sanción en el transcurso del verano, cuando asuma la nueva bancada violeta.