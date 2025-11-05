La CGT eligió a un nuevo triunvirato para su conducción con la mira en combatir la reforma laboral

congreso cgt El plenario de la CGT. Foto: El Cronista

Barrionuevo y la UTA se fueron enojados

Antes de la votación, el dirigente Luis Barrionuevo y el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, se retiraron disconformes con la decisión de la mayoría del comité central confederal elegir un nuevo triunvirato.

Barrionuevo y otros gremios opositores a la conducción pujaban por volver a un unicato, con un solo secretario general en lugar de una mesa colegiada.

Con un total de 1.639 votos y solo 35 en blanco -la UTA se retiró antes pero se mantiene dentro de la CGT- los elegidos para reemplazar a los cosecretarios generales Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estacioneros) fueron Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguro). Por su parte, Octavio Argüello (Camioneros), el último en arribar a la cúpula tras el portazo de Pablo Moyano, permanecerá en el cargo.

La Secretaría de Relaciones Internacionales fue de nuevo para Gerardo Martínez (UOCRA), en tanto que Daer tendrá la Secretaría de Interior.

La central se reunió temprano para elegira quiénes la conducirán durante el debate de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que muchos sindicatos interpretan como una segura pérdida de derechos.

El objetivo del gobierno e nacional es conseguir su sanción en el transcurso del verano, cuando asuma la nueva bancada violeta.