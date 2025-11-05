El presidente Javier Milei le tomó juramento este miércoles a Manuel Adorni, quien asumió la Jefatura de Gabinete en lugar de Guillermo Francos. Fue en el Salón Blanco de la Casa Rosada, ante la plana mayor del gobierno nacional y en medio de una semana llena de cambios en el equipo de gestión.
Cambio de funciones
Manuel Adorni juró como jefe de Gabinete de Javier Milei
El exvocero presidencial oficializó su nueva función. Es el flamante jefe de Gabinete de Milei
El acto tuvo lugar después de la reunión que encabezó Milei junto a más de 100 senadores y diputados electos de La Libertad Avanza y PRO. Posteriormente, el jefe de Estado tenía previsto viajar a Miami para participar mañana del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad.
Noticia en desarrollo. Ampliaremos.