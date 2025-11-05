El presidente Javier Milei recibió este miércoles en Casa Rosada a diputados y a senadores electos y en ejercicio de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO. Poco después partió a Estados Unidos para participar de un foro del que también tomarán parte su par norteamericano, Donald Trump, y hasta Lionel Messi.
Milei reunió a legisladores libertarios y del PRO, entre ellos 4 mendocinos
El presidente recibió a cerca de 100 diputados y senadores electos y en ejercicio de la Libertad Avanza y el PRO. Participaron Petri, Metral, Martínez y Llano
Este encuentro en la sede del gobierno nacional fue la continuidad del que se hizo el martes, presidido por la hermana del presidente, Karina Milei, en el que sólo estuvieron los diputados electos libertarios. En ambos, el eje estuvo en el pedido de apoyo para las reformas que plantea Milei.
En esta ocasión estuvieron de Mendoza, Luis Petri y Julieta Metral, que resultaron electos el 26 de octubre; Álvaro Martínez, reelecto, y Mercedes Llano, quien es legisladora nacional desde 2023 y tiena mandato hasta 2027.
Javier Milei quiere proyectar a Luis Petri
El encuentro tuvo lugar en el Salón Héroes de Malvinas, ubicado en la planta baja de Casa Rosada.
Allí trascendió que una de las intenciones del oficialismo es impulsar la reelección de Martín Menem como presidente del cuerpo y mantener a Gabriel Bornoroni como presidente del bloque, mientras que el ministro de Defensa y diputado electo, Luis Petri, tendrá un lugar preponderante en la cámara, que podría ser como presidente de una comisión o vicepresidente del cuerpo.
El jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, reveló: “Vinimos con todo el bloque para tener una reunión de trabajo. El objetivo es trabajar en equipo como lo venimos haciendo”.
Lo propio hizo Bartolomé Abdala, presidente previsional del Senado, quien propuso avanzar en nuevos acuerdos legislativos con sectores no peronistas.
“Este tipo de reuniones son importantes. Demuestran el crecimiento de nuestro espacio político, de la libertad avanza, y amerita estar siempre atento, escuchando las novedades y acompañar las reformas que tanto necesita la República”, remarcó.
“Sabemos que tenemos que seguir dialogando y buscado el acuerdo con los sectores no alineados con el kirchnerismo”, sentenció.
A partir del 10 de diciembre, La Libertad Avanza contará con 88 diputados y junto a los aliados del PRO, que tiene 17 diputados, la UCR con 6 y Liga del Interior con 3, alcanzará la primera minoría con 115 diputados, con lo cual le quedará solo tender acuerdos con 14 legisladores para alcanzar el quórum de 129 legisladores.
La intención del encuentro fue aceitar la coordinación entre los libertarios y sus aliados para aunar esfuerzos y sancionar el paquete de leyes estructurales que impulsará el Gobierno.
El encuentro se realizó luego de que la mesa política que integran el diputado y designado ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara Baja, Martin Menem, debutara el lunes con el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026.