Semana pasada por agua: qué días se esperan lluvias en Mendoza

Alerta por fuertes

Según MeteoRed, llegan fuertes precipitaciones a lo largo de la semana. Este miércoles se pronostica un día parcialmente nublado con una máxima de 27 °C y una mínima de 16° C.

pronostico mendoza Estos son los días que se esperan lluvias en la semana.

A lo largo de la semana las probabilidades de precipitaciones irán aumentando. El jueves se espera que aumenten un 80% las probabilidades de lluvia con una máxima de 24 °C y una mínima de 13 °C. El viernes las probabilidades aumentan un 90% y la temperatura desciende un poco.