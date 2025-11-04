Semana pasada por agua: qué días se esperan lluvias en Mendoza

Alerta por fuertes
Según MeteoRed, llegan fuertes precipitaciones a lo largo de la semana. Este miércoles se pronostica un día parcialmente nublado con una máxima de 27 °C y una mínima de 16° C.
A lo largo de la semana las probabilidades de precipitaciones irán aumentando. El jueves se espera que aumenten un 80% las probabilidades de lluvia con una máxima de 24 °C y una mínima de 13 °C. El viernes las probabilidades aumentan un 90% y la temperatura desciende un poco.
Finalmente, el sábado termina con una máxima de 20 °C y una mínima de 12 °C y las posibilidades de precipitaciones bajan a un 60%. El domingo hay un respiro de las lluvias, pero el lunes 10 de noviembre se pronostica un 30% de lluvias.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.