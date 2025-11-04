Inicio Sociedad lluvias
Semana pasada por agua: qué días se esperan lluvias en Mendoza

Esta semana se esperan lluvias en la provincia de Mendoza. Sigue leyendo para conocer los detalles de cada día

Luciana Biondo Torres
Luciana Biondo Torres
Evitá salir durante lluvias fuertes.

Muchas semanas de tormentas han llegado a distintas partes del país y según MeteoRed esta semana la provincia de Mendoza se verá afectada por fuertes lluvias a lo largo de la semana. A continuación te contaremos los días que llegará el fenómeno y las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta por fuertes

Según MeteoRed, llegan fuertes precipitaciones a lo largo de la semana. Este miércoles se pronostica un día parcialmente nublado con una máxima de 27 °C y una mínima de 16° C.

Estos son los días que se esperan lluvias en la semana.

A lo largo de la semana las probabilidades de precipitaciones irán aumentando. El jueves se espera que aumenten un 80% las probabilidades de lluvia con una máxima de 24 °C y una mínima de 13 °C. El viernes las probabilidades aumentan un 90% y la temperatura desciende un poco.

Finalmente, el sábado termina con una máxima de 20 °C y una mínima de 12 °C y las posibilidades de precipitaciones bajan a un 60%. El domingo hay un respiro de las lluvias, pero el lunes 10 de noviembre se pronostica un 30% de lluvias.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias

Tomá las medidas necesarias para cuidarte de las fuertes lluvias.

  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

