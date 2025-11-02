Lluvia sin tregua: 5 días de tormentas en Mendoza que no te esperabas

Llegan fuertes tormentas al país, pero Mendoza se verá afectado por fuertes lluvias toda una semana entera. Según distintos pronósticos, la próxima semana la provincia no tendrá un día de descanso y fuertes lluvias llegarán todos los días. A continuación te contaremos los detalles de este fenómeno.
Tormenta toda la semana
Fuertes tormentas llega durante toda la próxima semana, según el pronóstico de MeteoRed. El lunes 3 de noviembre comienza con una máxima de 29° C como máxima y 13° C como mínima. Luego el martes 4 la máxima alcanzará los 28 °C y la mínima 16 °C.
El miércoles 5, se pronostica una máxima de 26 °C Y mínima de 16 °C. El jueves vuelven las lluvias a la provincia de Mendoza con un 90% de probabilidades de precipitaciones y una máxima de 21 °C y una mínima de 12 °C.
El viernes se mantiene el 90% de probabilidades las precipitaciones. La temperatura máxima se mantendrá en los 21 °C Y mínima en 11 °C. Finalmente, el sábado las probabilidades bajan a un 40% y se espera una máxima de 21 °C y una mínima de 10 °C.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias
- Evitá actividades al aire libre
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.