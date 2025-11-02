Lluvia sin tregua: 5 días de tormentas en Mendoza que no te esperabas

Tormenta toda la semana

Fuertes tormentas llega durante toda la próxima semana, según el pronóstico de MeteoRed. El lunes 3 de noviembre comienza con una máxima de 29° C como máxima y 13° C como mínima. Luego el martes 4 la máxima alcanzará los 28 °C y la mínima 16 °C.

tiempo mendoza

El miércoles 5, se pronostica una máxima de 26 °C Y mínima de 16 °C. El jueves vuelven las lluvias a la provincia de Mendoza con un 90% de probabilidades de precipitaciones y una máxima de 21 °C y una mínima de 12 °C.