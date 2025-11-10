Pronóstico del tiempo: qué día se esperan 35 grados en Mendoza

Pronóstico del tiempo en Mendoza

La semana comenzará con temperaturas agradables este lunes, con una máxima esperada de 25°C y una mínima de 12°C. Las condiciones no serán completamente estables, ya que existe un 30% de probabilidad de precipitaciones que podrían refrescar el ambiente. Estos registros térmicos permitirán que los mendocinos disfruten de un inicio de semana confortable.

tiempo mendoza Así será el pronóstico del tiempo a lo largo de esta semana.

El martes mostrará un ligero incremento, con la temperatura máxima alcanzando los 26°C y la mínima situándose en 15°C. El miércoles presentará una pequeña baja, con máxima de 24°C y mínima de 14°C, ofreciendo una tregua momentánea antes del calor intenso que se avecina.