Los mendocinos deberán prepararse para una semana de temperaturas en ascenso que culminará con un fin de semana de calor intenso. El pronóstico del tiempo elaborado por MeteoRed marca una transición gradual desde condiciones relativamente frescas hacia un escenario de calor intenso.
Pronóstico del tiempo: qué día se esperan 35 grados en Mendoza
Según el pronóstico del tiempo, este día de la semana se esperan altas temperaturas en la provincia de Mendoza
Pronóstico del tiempo en Mendoza
La semana comenzará con temperaturas agradables este lunes, con una máxima esperada de 25°C y una mínima de 12°C. Las condiciones no serán completamente estables, ya que existe un 30% de probabilidad de precipitaciones que podrían refrescar el ambiente. Estos registros térmicos permitirán que los mendocinos disfruten de un inicio de semana confortable.
El martes mostrará un ligero incremento, con la temperatura máxima alcanzando los 26°C y la mínima situándose en 15°C. El miércoles presentará una pequeña baja, con máxima de 24°C y mínima de 14°C, ofreciendo una tregua momentánea antes del calor intenso que se avecina.
El jueves marcará el punto de inflexión de la semana, con una máxima de 29°C y mínima de 14°C, anticipando el escenario de alta temperatura que dominará el fin de semana. Será el viernes cuando el calor se instale definitivamente en la provincia, con el termómetro trepando hasta los 36°C, la temperatura más elevada de toda la semana.
Finalmente, el sábado mantendrá condiciones de calor intenso con una máxima de 35°C y una mínima de 19°C. Esta temperatura mínima nocturna más elevada dificultará el descanso y confirmará que Mendoza estará atravesando una verdadera ola de calor.
Cuidados frente al calor
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas de protección que se deben tomar con la llegada de las altas temperaturas
- Tomá mucha agua durante todo el día y consumí alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usá ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegete del sol.
- Prestá atención a lactantes y niños. También a personas mayores, sean familiares o vecinos.