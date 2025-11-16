Chile elige presidente con pronóstico de segunda vuelta entre el oficialismo de izquierda y la derecha

jeanette jara Jeanette Jara. Foto: Noticias Argentinas

En segundo lugar, se posiciona el insistente ex diputado de ultraderecha José Antonio Kast, por lo que ambos pasarían a una segunda vuelta.

Otros candidatos que podrían arrimar son diferentes exponentes de la derecha, como Evelyn Mathei o Johannes Kaiser, un libertario descendiente de alemanes que rompió con Kast, otro político con reminisencias germanas, hijo de un un militante del partido nazi teutón.

Laseguridad, la criminalidad y el narcotráfico son las preocupaciones de los ciudadanos chilenos y por lo tanto, los temas principales de campaña, reportaron distintos medios informativos internacionales.

“En mi gobierno habrá mayor seguridad en los barrios. Además, vamos a tirar del hilo donde más les duele (a los delincuentes): la ruta del dinero sucio”, declaró Jara en campaña. También prometió que cada familia chilena “llegue tranquila a fin de mes”, en materia económica.

Mientras que Kast, que va por “la tercera y la vencida” intentona, promete “el cambio”, el otro descendiente de alemanes, Johannes Kaiser Barents-von Hohenhagen, libertario, sorprendió con la propuesta de generar expulsiones y operativos con paso previo por “campos de reconducción o campamento muy cerca de la frontera con Bolivia”, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias Xinhua.

Ese hombre anticipó que incluso busca hablar con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enviar presos a la megacárcel del país centroamericano.

Franco Parisi, del Partido de la Gente (una alternativa populista/antisistema) y Marco Enríquez-Ominami (ME-O), que va como independiente en su quinta carrera por el Poder Ejecutivo, son otros candidatos, según el informe de Newsweek Argentina. Harold Mayne-Nicholls, ex dirigente deportivo, se presenta como independiente con un discurso moderado y Eduardo Artés, una opción de izquierda más radical, que ya compitió en otras elecciones, suman en la grilla.