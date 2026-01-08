Cuáles son los números de la suerte del jueves 8 de enero de 2026, según las predicciones de la numerología

Según la numerología, este día es mágico debido a las energías que promueve el 8. Este número simboliza el poder, la ambición y el éxito material. Se asocia con la capacidad de liderazgo, la perseverancia y la búsqueda de logros tangibles, así como con la justicia y el equilibrio en las decisiones. Además, el 8 representa la fuerza interior necesaria para superar obstáculos y alcanzar metas importantes en la vida.

numerologia

Conocé los números de la suerte del 8 de enero de 2026

Aries: 06, 20, 37, 47, 53, 58

Tauro: 05, 14, 23, 31, 49, 57

Géminis: 10, 21, 29, 36, 45, 50

Cáncer: 04, 12, 28, 35, 47, 51

Leo: 08, 17, 27, 35, 45, 51

Virgo: 06, 26, 32, 34, 50, 59

Libra: 09, 15, 22, 38, 44, 50

Escorpio: 01, 19, 30, 34, 46, 49

Sagitario: 02, 18, 27, 33, 41, 48

Capricornio: 03, 11, 25, 40, 43, 56

Acuario: 07, 13, 24, 30, 39, 48

Piscis: 02, 22, 33, 38, 47, 49

numerologia 3

¿Cómo utilizar los números de la suerte?

Para la numerología, existen distintos métodos para poner en práctica los números de la suerte. Siempre es bueno llevar un amuleto con cualquiera de los seis dígitos de la fortuna. Por ejemplo, puede ser una hoja de laurel que tenga escrita las cifras brindadas por la mencionada disciplina. La misma debe guardarse en el bolso o dentro del zapato.