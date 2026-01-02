Choque de trenes en Machu Picchu dejó al menos un muerto y decenas de heridos

Equipos de rescate y emergencia acudieron con rapidez al lugar para evacuar a los afectados y estabilizar la zona, mientras la policía y los servicios de seguridad cerraron el tramo ferroviario para facilitar las tareas de atención y preventivas en el área del siniestro.

Los pasajeros heridos luego del choque de trenes en Machu Picchu

Las posibles causas del accidente

Aunque la investigación todavía está en sus fases iniciales, fuentes oficiales indicaron que uno de los trenes podría haber invadido el mismo tramo de vía en el que se encontraba el otro convoy, lo que desencadenó el choque frontal. Las autoridades peruanas anunciaron que se analizarán tanto registros de las cajas negras como las comunicaciones entre los conductores para establecer con precisión si hubo error humano, fallo técnico o problemas de coordinación operativa.

La empresa ferroviaria que opera la ruta hacia Machu Picchu también confirmó que colaborará con las investigaciones y que proveerá asistencia a los pasajeros afectados mientras se determina el origen del accidente.

Impacto en el turismo y la conectividad regional

El choque entre trenes golpea directamente una de las rutas más transitadas por viajeros nacionales y extranjeros que visitan Machu Picchu, reconocido Patrimonio de la Humanidad. El servicio ferroviario hacia el sitio arqueológico es crucial para el turismo en el sur de Perú, y el accidente podría generar cancelaciones o demoras en los próximos días mientras se trabaja en la remoción de unidades y la reparación de la infraestructura ferroviaria.

La policía y los operadores turísticos señalaron que aún no se puede estimar con precisión cuánto tiempo permanecerá cortado el servicio, lo que ha generado incertidumbre entre agencias de viaje y turistas que ya se encontraban en tránsito hacia la zona.

Choque de trenes en Machu Picchu y los gritos de furia de los pasajeros varados

Un llamado a reforzar la seguridad de transporte

Organismos de transporte y seguridad ferroviaria del país aseguraron que investigarán el cumplimiento de protocolos de seguridad, señalización y coordinación de trenes para prevenir accidentes similares en el futuro.

En tanto, las autoridades prometieron transparencia en la investigación y mantendrán informada a la población sobre los avances, mientras se concentra en la recuperación de los heridos y el restablecimiento seguro de la operación ferroviaria.