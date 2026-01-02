Choque de trenes en Machu Picchu dejó al menos un muerto y decenas de heridos

Un accidente ferroviario grave se produjo en la región de Cusco, Perú, cuando dos trenes que circulaban en la ruta hacia Machu Picchu colisionaron, dejando como saldo al menos un muerto y decenas de heridos con lesiones de distinta gravedad. La colisión se registró en una zona cercana al conocido tramo turístico que une la ciudad del Cusco con el santuario histórico de Machu Picchu, uno de los principales destinos turísticos de Sudamérica.
La noticia generó preocupación entre habitantes locales y turistas que se dirigían hacia el emblemático sitio arqueológico, ya que el servicio ferroviario es uno de los principales medios de transporte para llegar a esta maravilla del mundo.
Víctimas y atención de emergencia
De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades peruanas, al menos una persona perdió la vida como consecuencia directa del impacto entre las dos unidades ferroviarias. Además, decenas de pasajeros resultaron heridos, varios de ellos con traumatismos, cortes y golpes producto del choque. Todos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, donde reciben atención médica.
Equipos de rescate y emergencia acudieron con rapidez al lugar para evacuar a los afectados y estabilizar la zona, mientras la policía y los servicios de seguridad cerraron el tramo ferroviario para facilitar las tareas de atención y preventivas en el área del siniestro.
Las posibles causas del accidente
Aunque la investigación todavía está en sus fases iniciales, fuentes oficiales indicaron que uno de los trenes podría haber invadido el mismo tramo de vía en el que se encontraba el otro convoy, lo que desencadenó el choque frontal. Las autoridades peruanas anunciaron que se analizarán tanto registros de las cajas negras como las comunicaciones entre los conductores para establecer con precisión si hubo error humano, fallo técnico o problemas de coordinación operativa.
La empresa ferroviaria que opera la ruta hacia Machu Picchu también confirmó que colaborará con las investigaciones y que proveerá asistencia a los pasajeros afectados mientras se determina el origen del accidente.
Impacto en el turismo y la conectividad regional
El choque entre trenes golpea directamente una de las rutas más transitadas por viajeros nacionales y extranjeros que visitan Machu Picchu, reconocido Patrimonio de la Humanidad. El servicio ferroviario hacia el sitio arqueológico es crucial para el turismo en el sur de Perú, y el accidente podría generar cancelaciones o demoras en los próximos días mientras se trabaja en la remoción de unidades y la reparación de la infraestructura ferroviaria.
La policía y los operadores turísticos señalaron que aún no se puede estimar con precisión cuánto tiempo permanecerá cortado el servicio, lo que ha generado incertidumbre entre agencias de viaje y turistas que ya se encontraban en tránsito hacia la zona.
Un llamado a reforzar la seguridad de transporte
Organismos de transporte y seguridad ferroviaria del país aseguraron que investigarán el cumplimiento de protocolos de seguridad, señalización y coordinación de trenes para prevenir accidentes similares en el futuro.
En tanto, las autoridades prometieron transparencia en la investigación y mantendrán informada a la población sobre los avances, mientras se concentra en la recuperación de los heridos y el restablecimiento seguro de la operación ferroviaria.